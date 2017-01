 US-Notenbank: Fed im Nebel

USA Warten auf die US-Wirtschaftsentwicklung unter Donald Trump: Fed-Chefin Yanet Yellen (Foto: AP)

WashingtonBei der Beurteilung von Donald Trumps Wirtschaftsplänen sind sich fast alle Experten in einem Punkt einig: Sie bringen eine Menge Unsicherheit mit sich. So sehen es auch die Geldpolitiker der US-Notenbank (Fed). Wie aus dem Protokoll der Dezember-Sitzung hervorgeht, haben sie verschiedene Szenarien durchdiskutiert, die mit einem stärkeren oder auch schwächeren Wachstum als zuvor prognostiziert verbunden sein könnten. Weitgehende Einigkeit gab es aber darin, dass die Prognosen wahrscheinlich später eher angehoben als abgesenkt werden müssen.

Ebenso sprachen die Fed-Teilnehmer über das Risiko einer steigenden Inflation. Trotz allem war sich aber die Mehrheit der regionalen Fed-Chefs und Fed-Gouverneure einig, dass es bei einer weiterhin vorsichtigen Geldpolitik in kleinen Schritten bleiben wird. Das schließt nicht aus, dass es 2017 zwei oder drei Schritte geben könnte statt nur einen wie jeweils 2016 und 2015. Der Notenbankzins liegt jetzt in einer Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent und wurde die letzten Male um jeweils einen Viertel Prozentpunkt angehoben.

Der Aktienmarkt wiederum hat das Fed-Protokoll weitgehend ignoriert. Der Grund dafür ist simpel: Die Überlegungen der Geldpolitiker entsprechen weitgehend dem, was der Großteil der Investoren ohnehin denkt. Wie schon seit der Wahl von Trump zum US-Präsidenten im November an den Kursreaktionen deutlich wurde, rechnen die Märkte mit einer höheren Staatsverschuldung, die die lDer Aktienmarkt wiederum hat das Fed-Protokoll weitgehend ignoriert.angfristigen Zinsen hochtreibt und zugleich das Wachstum und die Inflation verstärkt.

Dabei bleibt die Frage, ob Trump ein gesundes Wachstum gelingt, oder ob sich seine Politik als Strohfeuer erweisen wird, zum Beispiel weil er sie selbst mit protektionistischer Handelspolitik blockiert. Diese Frage wird allerdings erst in ein paar Monaten ansatzweise zu beantworten sein.

Je nachdem wie es läuft, könnte Trump auch in Konflikt mit der Fed geraten. Wenn das Wachstum schwach bleibt und die Inflation schneller steigt als gewollt, wäre die Fed gezwungen, die Zinsen schneller als bisher erwartet anzuheben. Das würde Trumps Wachstumszielen entgegenwirken und der Fed möglicherweise seine Feindschaft zuziehen.