Yellen sieht anhaltendes Wachstum - Facharbeiter werden rar

Die amerikanische Wirtschaft hat im Zeitraum zwischen Ende November und Jahresende 2016 laut US-Notenbank (Fed) in den meisten Fed-Bezirken weiter zugelegt. Im verarbeitenden Gewerbe habe es eine gestiegene Nachfrage gegeben, viele Bezirke berichteten über Schwierigkeiten, geeignete Facharbeiter zu finden, erklärte die Fed in ihrem am Mittwochabend vorgelegten Konjunkturbericht - dem sogenannten „Beige Book“. Dieser Trend dürfte nach Einschätzung vieler Bezirke auch 2017 anhalten.

Die Notenbank hatte den Leitzins angesichts der rund laufenden Konjunktur im Dezember um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Er liegt seither in einer Spanne zwischen 0,5 und 0,75 Prozent. Er könnte dieses Jahr nach Äußerungen führender Währungshüter wegen der rund laufenden Wirtschaft bis zu drei Mal angehoben werden.

Viele Anleger erwarten, dass die vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump geplanten Steuersenkungen und Ausgaben in die Infrastruktur die Konjunktur zusätzlich anheizen werden. Laut dem Chef des Fed-Ablegers San Francisco, John Williams, gibt es „gute Argumente“ für drei Zinserhöhungen, selbst wenn ein zusätzlicher Konjunkturschub durch die Politik ausbleiben sollte.