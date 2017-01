 Syrien-Konflikt: Ein gefährliches Spiel

Krieg in Syrien Die inzwischen dritte landesweite Waffenruhe ist laut der Syrischen Beobachtungstelle für Menschenrechte wieder einmal gebrochen worden (Foto: dpa)

DamaskusWann immer im syrischen Bürgerkrieg ein leiser Hoffnungsschimmer auf Frieden am Horizont auftaucht, verschwindet er umgehend im Rauch neuer Angriffe und Gefechte. Erst am Freitag war zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten eine landesweite Waffenruhe in Kraft getreten, die den Weg ebnen sollte zu Verhandlungen zwischen der Regierung und ihren Gegnern. In der kasachischen Hauptstadt Astana sollen sich beide noch in diesem Monat treffen - so zumindest der Plan Russlands und der Türkei, der mittlerweile wichtigsten Schutzmächte der Kriegsparteien.

Doch ob sich demnächst tatsächlich syrische Unterhändler auf den Weg nach Zentralasien machen, ist einmal mehr ungewiss, seitdem mehrere wichtige Rebellenmilizen am Montagabend sämtliche Gespräche zur Vorbereitung des Treffens in Astana auf Eis gelegt haben. Sie beschuldigen Syriens Armee und mit ihr verbündete schiitische Milizen, die Waffenruhe immer wieder gebrochen zu haben.

Die Altstadt von Aleppo. Wo noch vor wenigen Jahren Urlaubsatmosphäre herrschte, ist heute nichts als Zerstörung.

Die Umayyaden-Moschee wurde um das Jahr 715 als zweite Moschee der Stadt errichtet. Am 13. Dezember 2016 wurde sie zerstört.

Auf dem großen Innenhof befinden sich zwei Reinigungsbrunnen. Im Inneren soll sich ein Schrein befinden, der angeblich die Gebeine des islamischen Propheten Zacharias enthält. Außerdem ein Minbar aus dem 15. Jahrhundert.

Die Umayyaden-Moschee hat von Erdbeben bis Feuer schon einiges mitgemacht. 2005 wurde die Umayyaden-Moschee über mehrere Jahre komplett renoviert. Jetzt erscheint diese Arbeit sinnlos.

Der Eingang zum al-Zarab Souk in der Altstadt von Aleppo. Von den Geschäften ist heute nichts mehr übrig.

Ein Schulgebäude in Aleppos Altstadt. 2008 ist es gefüllt mit Schülern. Heute ist es menschenleer.

Aleppo Der Schulhof. Am 17. Dezember 2016 wurde das Gebäude von zerstört.

Aleppo Die Zitadelle von Aleppo steht auf einem Hügel in der Altstadt. Sie gilt als eine der ältesten Festungen der Welt und war ein beliebtes Ziel für Touristen.

Tatsächlich meldeten Aktivisten in den vergangenen Tagen Kämpfe in verschiedenen Gebieten, auch wenn die Gewalt insgesamt zurückgegangen ist. Nach Zählung der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben seit Freitag elf Zivilisten, darunter eine schwangere Frau. Alle seien durch Angriffe des Regimes getötet worden, sagt der

Leiter der Menschenrechtsbeobachter, Rami Abdel Rahman. Er macht die regierungstreuen Truppen auch für die Mehrheit der Verstöße gegen die Waffenruhe verantwortlich. Seine Informationen bezieht die in England sitzende Beobachtungsstelle von mehr als 200 Aktivsten im ganzen Land, die täglich Angriffe, Gefechte und Opferzahlen melden.

Zu Angriffen und Gefechten kam es vor allem in einem von Rebellen gehaltenen Tal nordwestlich der Hauptstadt Damaskus, das große strategische Bedeutung besitzt: Von Wadi Barada aus werden Millionen Menschen in Damaskus mit Frischwasser versorgt. Nachdem die Regierungstruppen eine Offensive begonnen hatten, wurde vor fast zwei Wochen die Wasserversorgung der Hauptstadt unterbrochen.