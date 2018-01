 Radsport: Greipel gewinnt letzte Tour-Down-Under-Etappe

Radprofi André Greipel ist nach einer schwierigen Vorsaison mit zwei Siegen ins neue Jahr gestartet und sieht das als gutes Omen.

André Greipel gewann die letzte Etappe der Tour Down Under. Foto: David Mariuz (Foto: dpa) André Greipel

„Die Vergangenheit hat mich gelehrt, dass Etappensiege bei der Tour Down Under immer der Auftakt für eine gute Saison sind”, sagte der gebürtige Rostocker, nachdem er die Sechs-Etappen-Fahrt unter der glühend heißen Sonne Süd-Australiens so beendet hatte, wie er sie begann: Mit einem Sprint-Erfolg vor dem einheimischen Caleb Ewen und dem dreimaligen Weltmeister Peter Sagan. Den Gesamtsieg holte sich der Südafrikaner Daryl Impey vor dem zeitgleichen Titelverteidiger Richie Porte (Australien), der bei der vergangenen Tour de France schwer gestürzt war.

„Ich gehe nach zwei fantastischen Wochen mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Ich werde mich jetzt einige Tage erholen und dann die nächsten Ziele angehen”, sagte der 35-Jährige, der seinen ersten Saison-Höhepunkt bei den Frühjahrs-Klassikern setzt. Nach dreijähriger Abstinenz verbuchte der Rekord-Etappensieger in Australien bei der 20. Tour Down Under nach 90 Kilometern in Adelaide seinen insgesamt 18. Tageserfolg.

Bereits zum Auftakt der Rundfahrt war kein Vorbeikommen an dem Kraftpaket vom belgischen Lotto-Soudal-Team. Greipel hatte den Erfolg seiner im Herbst gestorbenen Mutter gewidmet: „Sie ist immer in meinem Kopf und wird das auch immer bleiben. Sie war meine größte Unterstützerin während meiner ganzen Karriere”, sagte er und gestand: „Es war nicht leicht, damit umzugehen, und ist es noch immer nicht, aber der Sport hilft mir, mit allem klarzukommen.”