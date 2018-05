 Radsport: Kalifornien-Rundfahrt: Bernal gewinnt erste Bergankunft

Der Kolumbianer Egan Bernal hat die erste Bergankunft der diesjährigen Kalifornien-Rundfahrt gewonnen.

Egan Bernal aus Kolumbien jubelt über den Etappensieg. Foto: Mark J. Terrill/AP (Foto: dpa) Etappensieg

Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel überquerte am MontagDurch seinen Sieg auf der zweiten Etappe über 157 Kilometer von Ventura nach Santa Barbara übernahm der 21-Jährige vom Team Sky auch die Führung in der Gesamtwertung. Sein Vorsprung auf den Polen Rafal Majka vom deutschen Rennstall Bora-hansgrohe beträgt 25 Sekunden.

Der deutsche Topsprinter Marcel Kittel überquerte am Montag (Ortszeit) als 116. und somit Vorletzter die Ziellinie. Sein Rückstand auf Etappensieger Bernal betrug am Ende 20:21 Minuten. Der bestplatzierte Deutsche war Kittels Teamkollege Nils Politt auf Platz 50. Am Dienstag geht es für die Radprofis von King City über 197 Kilometer nach Laguna Seca.

