 Radsport: Kluge/Bommel Dritte bei Finale der Sixday-Serie

Madison-Weltmeister Roger Kluge aus Cottbus hat zusammen mit seinem Berliner Partner Henning Bommel beim Finale der Sixday-Serie in der Palma-Arena auf Mallorca Platz drei belegt.

Roger Kluge wurde zusammen mit Henning Bommel beim Finale der Sixday-Serie auf Mallorca Dritter. Foto (Archiv): Daniel Reinhardt Foto: Daniel Reinhardt (Foto: dpa) Platz drei

Den Sieg holten sich in der Nacht zum 15. April vor 2500 Zuschauern die spanischen Vize-Weltmeister Alberto Torres/Sebastian Mora VedriDen Sieg holten sich in der Nacht zum 15. April vor 2500 Zuschauern die spanischen Vize-Weltmeister Alberto Torres/Sebastian Mora Vedri (117 Punkte) vor den Titelverteidigern Kenny de Ketele/Moreno de Pauw (Belgien/103). Kluge, der aufgrund eines Trainingslagers in Mexiko auf seinen WM-Partner Theo Reinhardt aus Berlin verzichten musste, kam mit Bommel auf 86 Zähler.

Bei den Sprintern setzte sich bei der Abschlussveranstaltung nach den Sechstagerennen in London, Berlin und Kopenhagen überlegen Keirin-Europameister Maximilian Levy (Cottbus) durch. Bei den Frauen siegte die dreimalige Bahn-Weltmeisterin von Apeldoorn, Kirsten Wild aus den Niederlanden.