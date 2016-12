Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Köln (SID) - Filip Minarik ist zum dritten Mal deutscher Jockey-Champion. Minarik, der sich das Championat bereits 2005 und 2011 gesichert hatte, verbuchte in der am Dienstag auf der Sandbahn in Dortmund zu Ende gegangenen deutschen Galopp-Saison 65 Siege. Bei den Trainern lag Markus Klug mit 69 Erfolgen vorne.