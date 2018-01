 Ski alpin: Olympia-Generalprobe: Vonn führt bei Alpiner Kombination

Lenzerheide (dpa) - US-Skistar Lindsey Vonn geht bei der einzigen Alpinen Kombination vor den Olympischen Winterspielen als Führende in den Slalom um 12.45 Uhr.

Liegt bin der Kombination auf der der Lenzerheide auf Siegkurs: Lindsey Vonn. Foto: Gabriele Facciotti (Foto: dpa) Lindsey Vonn

Im Super-G auf der Lenzerheide war die 33-Jährige 0,60 Sekunden schneller als Federica Brignone aus Italien. Ragnhild Mowinckel aus Norwegen belegte mit 0,65 Sekunden Rückstand Rang drei. Kombinations-Weltmeisterin Wendy Holdener aus der Schweiz, die ihre Stärken im Slalom hat, fehlen 0,71 Sekunden auf Vonn.

Der Deutsche Skiverband hat in der Schweiz keine Starterin in der Kombination. Am Samstag fährt Viktoria Rebensburg den Riesenslalom, auch im Slalom am Sonntag ist der DSV vertreten.

Weltcup-Wertung

Homepage Skiweltverband FIS

Nachrichten auf der Homepage des Deutschen Skiverbandes

Athleten Deutscher Skiverband

Nominierungskriterien Olympische Winterspiele