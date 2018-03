 Ski: Deutsche Skicrosser in Russland auf Rängen fünf und sechs

Die deutschen Skicrosser haben im ersten Weltcup nach den Olympischen Winterspielen ein gutes Ergebnis erzielt.

Wurde Fünfter beim Weltcup in Russland: Paul Eckert. Foto: Mike Egerton/PA Wire (Foto: dpa) Fünfter

Paul Eckert und Tim Hronek verpassten in Sunny Valley in Russland zwar jeweils knapp den Einzug in den großen Endlauf, erreichten im kleinen Finale dann aber die Plätze fünf und sechs. Florian Wilmsmann und Tobias Müller waren im Skigebiet am Ural nicht über das Achtelfinale hinausgekommen. Sieger wurde Jonas Lenherr aus der Schweiz. Bei den Damen gewann dessen Teamkollegin Fanny Smith. Deutsche Sportlerinnen waren in Sunny Valley nicht am Start.