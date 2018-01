Skispringen : Stoch will Vierfachsieg - Wellingers Duell mit Kobayashi

Datum: 06.01.2018 04:26 Uhr Quelle: dpa

Jetzt muss Sven Hannawald zittern. Nach Siegen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck kann der Pole Kamil Stoch in Bischofshofen (17.00 Uhr) als zweiter Skispringer in der 66-jährigen Geschichte der Vierschanzentournee alle vier Wettbewerbe gewinnen.