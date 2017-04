Sicherheit in Dortmund Das Champions-League-Spiel gegen Monaco war nach der Sprengstoff-Attacke mit zwei Verletzten kurzfristig abgesagt worden und soll am Abend stattfinden. (Foto: dpa)

DortmundDie Mannschaft von Borussia Dortmund ist kurz vor der Champions-League-Begegnung gegen den AS Monaco mit drei Sprengsätzen angegriffen worden. „Wir gehen von einem gezielten Angriff (...) aus“, sagte der Dortmunder Polizeipräsident Gregor Lange am Dienstagabend. Durch die Detonationen in unmittelbarer Nähe des Mannschaftsbusses wurde der spanische BVB-Verteidiger Marc Bartra schwer am Arm verletzt.

Drei Sprengsätze explodierten am Montagabend in einem Gebüsch, als der BVB-Mannschaftbus vorbeifuhr

BVB-Spieler Marc Bartra wurde schwer am Arm verletzt und operiert, ein Polizist erlitt ein Knalltrauma und einen Schock

Offenbar gibt es zwei angebliche Bekennerschreiben: eins mit islamistischem Hintergrund und eins, das möglicherweise aus der antifaschistischen Szene kommt

Das Spiel der Dortmunder gegen den AS Monaco soll am Abend um 18.45 Uhr stattfinden

+++ Merkel in angeblichem Bekennerschreiben erwähnt +++

In dem nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund in Tatortnähe gefundenen angeblichen Bekennerschreiben wird Kanzlerin Angela Merkel (CDU) namentlich erwähnt. In dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Schreiben heißt es: „Aber anscheinend scherst du dich Merkel nicht um deinen kleinen dreckigen Untertanen. Deine Tornados fliegen immer noch über dem Boden des Kalifats, um Muslime zu Ermorden.“ Im Satz zuvor wird auf den Islamisten-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt im Dezember mit zwölf Toten verwiesen. Das eine Seite lange Schreiben ist nicht handschriftlich, sondern offenbar am Computer geschrieben.

Die Echtheit des Schreibens wird nach wie vor von den Ermittlern geprüft. In Sicherheitskreisen wurde am Mittwoch betont, der Hintergrund der Tat stehe keinesfalls fest. Es könne sich auch um eine Fälschung handeln, um auf eine falsche Spur zu führen. Bei den Tätern könne es sich nach wie vor auch um gewaltbereite Fußballfans, Erpresser, andere Kriminelle oder Menschen mit rechtsextremem Hintergrund handeln.

Explosion am BVB-Bus: Die Fakten 19.15 Uhr Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr detonieren drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus. Wie die Polizei später bekannt gibt, waren die Sprengsätze in einer Hecke versteckt. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft.

Große Wucht Die verstärkten Scheiben des Busses gingen durch die Wucht der Detonationen teilweise zu Bruch, die Spieler versuchten, sich nach der Detonation auf den Boden des Fahrzeugs zu werfen, berichtete ein BVB-Sprecher.

20.30 Uhr Um 20.30 Uhr gibt der Verein bekannt, dass das Spiel abgesagt ist. Es soll am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden.

Bekennerschreiben In der Nähe des Tatorts wurde ein mögliches Bekennerschreiben gefunden. „In dem Schreiben wird Verantwortung für die Tat übernommen“, sagte Staatsanwältin Sandra Lücke am Dienstagabend in Dortmund.

Versuchte Tötung Es werde wegen des „Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts“ ermittelt, sagte ein Sprecher der Behörden.

Bartra schwer verletzt Der BVB-Verteidiger und spanische Nationalspieler Marc Bartra wurde schwer an der Hand verletzt. Er brach sich eine Speiche im rechten Handgelenk. Außerdem verletzten ihn Glassplitter. Noch am Dienstagabend wurde er in einem Krankenhaus operiert.

Verdächtiger Gegenstand Ein weiterer verdächtiger Gegenstand, der in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, war nach ersten Erkenntnissen kein scharfer Sprengsatz. Es sei zwar ein sprengsatzähnlicher Gegenstand gefunden worden, dieser habe aber nicht gezündet, sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange.

Mehr Polizei Die Polizei hat vor dem Nachholspiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Fußballer beider Mannschaften ergriffen. „Wir werden alles Menschenmögliche dafür tun, dass das Spiel morgen sicher ablaufen kann“, sagte Lange.

Keine Gefahr im Stadion Im Stadion gab es nach Polizeiangaben keinerlei Gefahr. Die Fans verließen das Stadion nach der Absage friedlich, auch am Bahnhof kam es laut Polizei zu keinerlei Problemen.

Keine Pyrotechnik Bei den Sprengsätzen handelte es sich nach Angaben der Ermittler nicht um Pyrotechnik.

Lob der Polizei Die Dortmunder Polizei hat das Verhalten der Zehntausenden Fußballfans nach der kurzfristigen Absage des Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gelobt. „Das ist gestern mit sehr viel Ruhe abgelaufen, und das hat uns natürlich als Polizei und sicherlich auch dem Verein sehr geholfen“, sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, am Mittwochmorgen im ZDF. „Ich glaube, da können wir alle sagen, dass wir auf die Reaktionen gestern nur stolz sein können“, betonte sie.

+++ Zweites Schreiben ein „Nazifake“? +++

Das angebliche Antifa-Bekennerschreiben ist möglicherweise eine Fälschung. „Wir halten das Schreiben für einen Nazifake“, teilten die Betreiber des Internetportals Indymedia der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch in Berlin mit. „Weder Inhalt noch Sprache deuten auf einen linken Hintergrund hin, deshalb haben wir es bereits sehr kurz nach der Veröffentlichung gelöscht.“ Aus Sicherheitskreisen hieß es, die Echtheit des angeblichen Antifa-Bekenntnisses werden geprüft. Schon im September 2016 war auf dem Portal im Zusammenhang mit den in Dresden explodierten Sprengsätzen vor den Einheitsfeiern zum 3. Oktober ein gefälschtes Bekennerschreiben aus der rechten Szene veröffentlicht worden.

+++ Bewaffnete Polizisten sichern den Tatort +++

Zahlreiche Polizisten sind am Tatort in Dortmund im Einsatz. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamten stehen am Mittwoch an den Absperrungen, zahlreiche Polizeifahrzeuge sind in der Nähe geparkt. Die Ermittler wollen am Tatort Spuren sichern, wie ein Sprecher der Dortmunder Polizei am Morgen sagte. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Polizei Dortmund geben aktuell keine neuen Details in dem Fall bekannt. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Sie will am Nachmittag informieren.

+++ Rucksackverbot im Stadion +++

Das auf Mittwochabend (18.45 Uhr) verlegte Champions-League-Spiel wird unter deutlich erhöhten Sicherheitsmaßnahmen stattfinden. Mit Wartezeiten beim Einlass sei zu rechnen, hieß es in einer BVB-Mitteilung. „Aus Sicherheitsgründen und auf Geheiß der Polizei dürfen keine Rucksäcke mit ins Stadion mitgebracht werden. Wer dergleichen mitbringt, wird nicht ins Stadion gelassen“. Alle Hinterlegungsstellen werden geschlossen sein. Zulässig seien maximal (Hand-)Taschen in einer Größe von DIN A4. Außerdem bat die Polizei um frühestmögliche Anreise der Fans, da die Zugangskontrollen sehr viel Zeit in Anspruch nehmen werden.

+++ Watzke hält Kabinenansprache +++

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat am Mittwochmorgen das Fußball-Team von Borussia Dortmund besucht. „Ich habe gerade in der Kabine an die Mannschaft appelliert, der Gesellschaft zu zeigen, dass wir vor dem Terror nicht einknicken“, teilte der Bundesligist in einem Tweet mit.

+++ „Von Spekulationen absehen“ +++

Die Dortmunder Polizei bitte auf Twitter, „von Spekulationen abzusehen“. Sie verweist für weitere Informationen auf die für 14 Uhr angekündigte Erklärung der Bundesanwaltschaft.

+++ BVB-Spieler am Trainingsgelände zusammengekommen +++

Spieler und Trainerstab von Borussia Dortmund sind am Mittwochmorgen am Trainingsgelände im Dortmunder Stadtbezirk Brackel zusammengekommen. Das Team soll sich dort auf die wegen des Sprengstoffanschlages auf den heutigen Abend (18.45 Uhr) verlegte Champions-League-Partie gegen AS Monaco vorbereiten. Ein für diesen Tag ursprünglich geplantes öffentliches Training war vom BVB noch am Dienstagabend abgesagt worden.

+++ Zwei Bekennerschreiben +++

Die Sicherheitsbehörden ermitteln nach dem Anschlag weiter in alle Richtungen. In Tatortnähe wurde ein angebliches Bekennerschreiben gefunden, das auf einen islamistischen Hintergrund hindeutet. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen wird in dem Schreiben auf den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mit zwölf Toten vom Dezember und den Einsatz deutscher Tornado-Kampfflugzeuge in Syrien Bezug genommen. Das Schreiben ist auf einer Seite und in Deutsch verfasst. Zunächst hatten „Süddeutsche Zeitung“, NDR und WDR über die Details berichtet.

Medienberichten zufolge prüfen die Ermittler die Authentizität eines zweiten angeblichen Bekennerschreibens. Es sei auf einer antifaschistischen Internetseite aufgetaucht. Darin hieß es, der Bus sei als „Symbol für die Politik des BVB“ attackiert worden, der sich nicht genügend gegen Rassisten, Nazis und Rechtspopulisten engagiere. Die Internetseite war später nicht mehr erreichbar.

+++ Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen +++

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat nach dem Sprengstoffanschlag die Ermittlungen übernommen. Die oberste Ermittlungsbehörde kündigt für 14 Uhr weitere Informationen an.

+++ BVB möchte nichts zu Bartra sagen +++

Nach der Attacke auf den BVB-Mannschaftsbus hat Borussia Dortmund darum gebeten, auf Anfragen zum Gesundheitszustand des verletzten Fußballers Marc Bartra abzusehen. „Unsere Kernaufgabe liegt nun darin, die Vorkommnisse seriös aufzuarbeiten und in der Kürze der Zeit eine sichere Veranstaltung auf die Beine zu stellen“, teilte der Verein am Mittwochmorgen mit. Die Champions-League-Partie gegen AS Monaco sollte am Abend um 18.45 Uhr angepfiffen werden.

Der 26 Jahre alte Spanier Bartra hatte sich am Dienstagabend bei dem Sprengstoffanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus einen Bruch einer Speiche in der Hand zugezogen sowie Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk erlitten. Er ist schon operiert worden. Neben dem BVB-Verteidiger war ein Polizist auf einem Motorrad bei den drei Explosionen verletzt worden. Die Mannschaft wollte in den Signal-Iduna-Park zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Sie war im Mannschaftsbus gerade von ihrem Hotel losgefahren, als sich die Explosionen ereigneten. Die Polizei geht von einem gezielten Angriff aus und sprach vom Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt.