 1. FC Köln besiegt Euro-Fluch: „Endlich mit einem Lächeln zu den Frauen”

Erleichtert Erleichtert: Kölns Milos Jojic (l) bejubelt seinen Treffer zum 5:2 gegen Borissow. Foto: Maris Becker (Foto: dpa)

Die Erlösung war regelrecht greifbar: Der erste Sieg in einem Europacup-Spiel seit 25 Jahren hat beim 1. FC Köln für große Emotionen gesorgt. Beim 5:2 (1:2) gegen den weißrussischen Meister BATE Borissow zeigte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga eine furiose 2. Halbzeit. „Heute kommen wir endlich mal mit einem Lächeln nach Hause zu unseren Frauen und Kindern”, sagte Abwehrspieler Dominique Heintz.

ERLÖSUNG: Simon Zoller hieß der Schütze des ersten Kölner Europacup-Heimtors seit 9178 Tagen (16.). Als Frank Ordenewitz beim letzten Sieg am 1992 gegen Celtic Glasgow (2:0) das zuvor letzte schoss, war Zoller gerade mal 14 Monate alt.

„Wer die Tore macht, ist in unserer Situation egal”, sagte der Stürmer, freute sich aber: „Wenn mir vor ein paar Jahren jemand gesagt hätte, dass ich Europa League spiele, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht.”



1. FC Köln: Bilanz zur Saison 2016/17 Trend In allen Bereichen verzeichnet der 1. FC Köln erneut eine sehr positive Entwicklung, Umsatz und Gewinn sind einmal mehr so hoch wie nie zuvor.

Umsatz Mit 129,2 Millionen Euro Umsatz hat der 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison 2016/2017 zum dritten Mal in Folge das beste Ergebnis der Geschichte erzielt.

Betriebsgewinn Operatives Ergebnis (EBITDA): 28,6 Mio. Euro (Vorjahr: 21,9 Mio. Euro)

Gewinn vor Steuern Auch das Jahresergebnis vor Steuern war mit 16,8 Millionen Euro (Vorjahr: 10,5 Millionen Euro) noch nie so hoch.

Gründe Zu dem Rekordergebnis hat neben den hohen Zuschauereinnahmen und den erneut gestiegenen Rekord-Merchandising-Einnahmen auch ein hoher Transferüberschuss beigetragen.

Gewinn nach Steuern Jahresergebnis nach Steuern: 11,1 Mio. Euro (Vorjahr: 6,4 Mio. Euro)

Finanzchef Wehrle „Wir haben diese Zahlen nicht durch Sparen erreicht, sondern wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten auch bewusst in die sportliche Wettbewerbsfähigkeit investiert."

Eigenkapital Das Eigenkapital stieg auf 20,2 Millionen Euro (Vorjahr 9,2 Millionen). Vor einigen Jahren war es noch negativ.

Europa "Dank des hervorragenden Abschneidens mit Platz 5 haben wir die zu Saisonbeginn prognostizierten wirtschaftlichen Zahlen noch einmal deutlich übertroffen“, stellte Wehrle heraus.

Mitglieder Die Zahl der Vereinsmitglieder stieg von 82.695 auf 100.000.

ERLÖSUNG II: Die Krise des FC in der Liga lag nicht zuletzt auch an der schwachen Chancenverwertung. Vier Tore erzielten die Kölner da - insgesamt in zehn Spielen. Nun gelangen ihnen genauso viele in einer einzigen Halbzeit.

Besonders erfreulich waren die vier Stürmertore. „Die Stürmer haben die Innenverteidiger damit in der Torschützenliste überholt”, spottete Abwehrspieler Dominic Maroh. Die vier Tore in der Liga hatten je zwei Stürmer und zwei Verteidiger erzielt.

WERMUTSTROPFEN: Als der FC nach guter Anfangsphase innerhalb von 130 Sekunden in Rückstand geriet, dachte Heintz, „ich bin schon wieder im falschen Film. Nimmt das denn gar kein Ende?” Die Gegentore waren unnötig und ärgerlich. „Ein Scheißtor und Traumtor”, hatte Maroh gesehen. Zoller sprach von „zwei Eiertoren”.