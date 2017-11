Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?



Jubel Köln feiert den ersten Sieg in der Europa League. Foto: Marius Becker (Foto: dpa)

DER EINZIGE VERLIERER: Christian Clemens galt bei seiner ersten Zeit in Köln als Ausnahmetalent. Sein Wechsel zu Schalke 04 sollte der große Durchbruch sein. Über Mainz landete Clemens wieder in seiner Geburtsstadt - und erlebte am Donnerstag wohl den Tiefpunkt seiner Karriere.

Wie im Hinspiel war er der schlechteste Mann auf dem Feld - seine Auswechslung wurde von den Zuschauern sogar mit Beifall quittiert. „Das nehmen wir zur Kenntnis, das ist nicht das, was wir wollen. Aber wir werden ihn auffangen”, versprach Trainer Peter Stöger, der die grundsätzliche Unterstützung der Fans ausdrücklich lobte. Dass der für Clemens gekommene Yuya Osako mit zwei Toren und einer Vorlage zum Matchwinner wurde, passte ins Bild.

HOFFENHEIM: Im DFB-Pokal feierte der FC schon zwei Siege, im Europacup nun einen, in der Liga soll am Sonntag gegen Hoffenheim die Wende kommen. „Gravierend viel hat dieses Spiel nicht verändert”, sagte Stöger angesichts von zwei Punkten aus zehn Liga-Spielen: „Es ist ein anderer Wettbewerb. Aber besser als 2:5. Ob es uns wirklich weiterhilft, wissen wir vielleicht an Weihnachten.”

