 160 Jahre FC Sheffield: Ältester Fußball-Club der Welt feiert Geburtstag

FC Sheffield Der Verein spielt mittlerweile in der achtklassigen Northern Premier League Division One South. (Foto: picture alliance)

HamburgViele Clubs und Spieler haben dem FC Sheffield aus England zu einem besonderen Jubiläum gratuliert. Der älteste Fußballverein der Welt feierte am Dienstag seinen 160. Geburtstag. Unter anderem twitterte der Bundesligist Hamburger SV ein Foto seines Gründungsvereins SC Germania 1887 aus dem Jahr 1912, dankte den Engländern für das „großartige Spiel“ und wünschte dem gesamten Fußball einen „fröhlichen Geburtstag“. Zu den Gratulanten gehörten auch die spanische La Liga sowie der frühere deutsche Nationalspieler Christoph Metzelder.

Der FC Sheffield war am 24. Oktober 1857 von dem Rechtsanwalt Nathaniel Creswick und dem Weinhändler William Prest gegründet worden. Im Verein, der aktuell in der achtklassigen Northern Premier League Division One South aktiv ist, wurde immer großer Wert auf den Amateurstatus gelegt. So spielen die zweitklassigen Clubs Sheffield United und Sheffield Wednesday sehr viel höher als der älteste Club der Welt.