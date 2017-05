Watzke: Es geht „um Dinge wie Strategie, Kommunikation, Vertrauen“

Thomas Tuchel punktete öffentlich mit Kritik an der Uefa. BVB-Boss Watzke wirkte als unsensibler Fußballmanager, der sich dem Druck der Uefa, das Viertelfinale gegen AS Monaco möglichst schnell zu spielen, beugte, obwohl die meisten BVB-Spieler noch unter Schock standen. Kein Wunder daher, dass das Team am Ende nach einer teilweise desolaten Leistung ausgeschieden ist.

Mit dem Interview, das kurz vor dem Spiel gegen Hoffenheim veröffentlicht wurde, drehte Watzke nun den Spieß herum. Er räumte öffentlich ein, dass ihn die heftige Kritik am neuen Spieltermin des Viertelfinales „teilweise“ irritiert habe. Für diese kurze Antwort hat er nach Aussage der Interviewer „lange überlegt“.

Zudem erklärte Watzke in der nächsten Antwort, dass in dieser Frage ein „klarer Dissens sichtbar“ geworden sei zwischen ihm und dem Trainer. Er wies darauf hin, dass es in der Saisonbewertung nicht nur um den sportlichen Erfolg, sondern auch „um Dinge wie Strategie, Kommunikation, Vertrauen“ gehe.

Fußball: Der Trainer Thomas Tuchel Person Thomas Tuchel ist am 29. August 1973 in Krumbach geboren

Quelle: dpa

Vereine als Spieler Stuttgarter Kickers (1992-1994), SSV Ulm 1846 (1994-1998)

Vereine als Trainer VfB Stuttgart Jugend (2004-2008), FC Augsburg Jugend und Amateure (2006-2008), FSV Mainz 05 U 19 (2008-2009), FSV Mainz 05 (2009-2014), Borussia Dortmund (seit Mitte 2015)

Erfolgsquote als Trainer Borussia Dortmund: 2,12 Punkte pro Spiel Mainz 05: 1,43 Punkte pro Spiel

Quelle: Transfermarkt.de, Mai 2017

Bevorzugtes Spielsystem 4-2-3-1

Vier Abwehrspieler, zwei defensive Mittelfeldspieler, drei offensive Mittelfeldspieler, ein Stürmer

Größte Erfolge 5. Tabellenplatz in der Bundesliga 2010/2011 und 7. Tabellenplatz 2013/2014 (jeweils Qualifikation Europa League). Saison 2015/16: Pokalfinale erreicht, 2. Platz in der Bundesliga

Auszeichnungen Trainerpreis des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) 2011

Zusammengenommen schießt Watzke seinen Trainer so entlassungsreif. Thomas Tuchel wurde natürlich vor und nach dem Spiel gegen Hoffenheim darauf angesprochen. Sichtlich genervt sagte er: „Ein großes Thema vor einem direkten Duell um die Champions League. Wir haben große Ziele, die erreichen wir nur mit dem Fokus auf den Sport. Alles andere kann ich nicht beeinflussen.“

Viele Beobachter des BVB wunderten sich ebenfalls und diagnostizierten eine „Zerreißprobe“ („Kicker“). Oder sie warfen Watzke vor, er habe dem Verein einen „Bärendienst“ erwiesen („Rheinische Post“). Die Kritik prasselte derart massiv auf Watzke ein, dass dieser ausnahmsweise sogar die Schützenhilfe des Präsidenten brauchte.

„Ich habe alles mitgetragen. Das gilt bis heute“, wurde Rauball am Montag von der „Bild“-Zeitung und dem „Kicker“ zitiert. Der Vereinspräsident stellte sich klar hinter Watzke: „Er hat jahrelang bewiesen, dass er in schwierigen Situationen nicht an sich, sondern an den BVB denkt. Dieses Vertrauen in ihn sollte man schon haben.“