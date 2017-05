In der ersten Halbzeit des Spiels Hertha BSC gegen RB Leipzig ist für rund eine Minute in der Hertha-Kurve ein Banner in Anspielung auf eine frühere Erkrankung von Leipziger Sportdirektor Ralf Rangnick entrollt worden. "Ey, Ralf wir warten sehnlichst auf deinen nächsten Burnout", stand darauf. Der 58-Jährige musste im Jahr 2011 seinen Trainer-Job bei Schalke 04 wegen eines Erschöpfungssyndroms aufgeben. "@HerthaBSC distanziert sich von diesem widerlichen Banner!", schrieb Herthas Manager Michael Preetz nach dem 0:2 (0:1) via Twitter und setzte damit ein deutliches Zeichen. Rangnick reagierte relativ gelassen.