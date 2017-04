„Wir wollen den Bayern die Saison ein Stück weit vermiesen“

Fatal wäre es jedoch, zum jetzigen Zeitpunkt Normalität zu verlangen. Das belegt auch die Vorbereitung auf das Spiel. Ob BVB-Geschäftsführer Watzke, Bayern-Präsident Hoeneß oder Vorstandsboss Rummenigge: Sticheleien und kleinere Provokationen der sportlich Verantwortlichen gehörten vor dem Duell beider Teams zum bekannten Repertoire. Das bleibt diesmal aus – nachvollziehbar.

Eines dürfte sicher sein: Trotz der Ereignisse wird Dortmund das Pokalspiel keinesfalls herschenken wie das Duell am 8. April. Trainer Tuchel hatte damals für seine Aussagen nach der Partie heftige Kritik im Dortmunder Umfeld geerntet. „Alles andere als dieses Ergebnis hätte mich überrascht“, hatte er damals gesagt. Ein Statement, das den Spielern nach einer 1:4-Niederlage nicht wirklich den Rücken stärkt.

Vieles soll am Mittwoch anders werden. „Wir wollen den Bayern die Saison ein Stück weit vermiesen“ sagte Tuchel. Ansagen dieser Art ist man vom ansonsten sehr zurückhaltenden Trainer nicht gewohnt. Die Karten, so Tuchel, würden neu gemischt. Für Rückkehrer Marco Reus stehen die Chancen „bei 50-zu-50“. Angst vor dem Gegner sieht anders aus.

Borussia Dortmund und Bayern München im Vergleich. Quellen: Statista, Verein, Transfermarkt.de, Fussball-Geld

Umsatz Gewinn nach Steuern Operatives Ergebnis Eigenkapital Umsatz in Sparten

Nach dem verdienten Aus in der Champions League mit sechs Gegentoren gegen den AS Monaco ist der DFB-Pokal die letzte verbliebene Titelchance. Der BVB könnte zum vierten Mal in Folge ins Endspiel (27. Mai in Berlin) einziehen – das ist noch keiner Mannschaft gelungen.

Allerdings: Die vergangenen drei Finals gingen allesamt verloren, darunter zwei Mal gegen die Bayern. Auch das ist Rekord. Kaum zu glauben ist die Tatsache, dass Bayern und Dortmund in der sechsten (!) Pokalsaison in Folge gegeneinander spielen. Drei Mal im Endspiel, zwei Mal im Semifinale, 2013 in der Runde der letzten Acht.

Ein Sieg in München wäre ein mehr als deutlicher Erfolg fürs Prestige – und auch für die Klubkasse. Die Teams verdienen pro Runde einerseits durch Ticketerlöse und die Einnahmen aus Bewirtung und Merchandising, andererseits durch die zentrale Vermarktung der Medien- und Marketingrechte. Pro Runde gilt da eine festgelegte Summe. Der Einzug ins Halbfinale bringt den Teams beispielsweise eine Prämie von 2,55 Millionen Euro.