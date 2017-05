China, der fröhlich zahlende Wachstumsmarkt

Hoeneß äußerte sich auch über das Alter der aktuellen Bayern-Mannschaft, die er nicht gerecht bewertet findet. „Die Medien machen ein Theater, wie wenn wir ein Altersheim hätten. Jedes Mal, wenn der Ribéry nach 70 Minuten raus muss, ruft er mich am Abend an und sagt: ‚Jetzt habe ich genug, ich gehe!‘ Wir haben eine Mannschaft, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber für mich gibt's keine alten oder jungen Mannschaften, sondern nur gute und schlechte.“

Eine klare Haltung hat Hoeneß auch zur wirtschaftlichen Lage des FC Bayern München. Für das laufende Geschäftsjahr versprach er erneute Rekordzahlen bei Umsatz und Gewinn. Dennoch gab der Funktionär zu, dass die Preisentwicklung am Spielermarkt, gerade bei den steigenden Gehältern, manche Vereine über kurz oder lang in die Verlustzone treiben dürfte. Seinen Klub nahm er dabei ausdrücklich aus.

Bundesliga: Wie international sind deutsche Klubs? Europäische Spitze 1. FC Barcelona: 75,32 Punkte

2. Real Madrid: 74,37 Punkte

(Quelle: Advant Group, Auswahl: 98 Topvereine aus den fünf großen Ligen)

Englische Spitze 3. Manchester City: 73,72 Punkte

4. Chelsea FC: 70,17 Punkte

5. Manchester United: 69,95 Punkte

Deutscher Meister 6. FC Bayern München: 53,98 Punkte

Champions League 15. Borussia Dortmund: 33,78 Punkte

20. FC Schalke 04: 31,32 Punkte

23. VfL Wolfsburg: 28,73 Punkte

26. Borussia Mönchengladbach: 27,89 Punkte

Europa League 28. Bayer 04 Leverkusen: 27,52 Punkte

32. Eintracht Frankfurt: 26,93 Punkte

33. RB Leipzig: 26,63 Punkte

Oberes Mittelfeld 36. SV Werder Bremen: 23,44 Punkte

37. 1. FSV Mainz 05: 23,10 Punkte

38. Hamburger SV: 23,00 Punkte

41. Hertha BSC: 21,98 Punkte

Unteres Mittelfeld 42. FC Ingolstadt 04: 21,29 Punkte 48. 1. FC Köln: 18,62 Punkte

49. TSG 1899 Hoffenheim: 18,43 Punkte

Absteiger 52. FC Augsburg: 16,65 Punkte

63. SV Darmstadt 98: 14,53 Punkte

73. SC Freiburg: 12,69 Punkte

Keinen Hehl machte er daraus, dass er den Aufstieg des FC Bayern zu einem der weltweit bekanntesten und profitabelsten Fußballvereine fast ausschließlich mit seinem Wirken verbindet. „1979 hatten wir in unserer Poststelle ein paar Schals, ein paar Mützen und ein paar Postkarten, jetzt machen wir an einem Spieltag wie am letzten Samstag in unserem Mega-Store in 6 Stunden 300.000 Euro Umsatz“, so Hoeneß. Von 12 Millionen DM sei der Umsatz in seiner Amtszeit auf inzwischen 650 Millionen Euro gewachsen.

Zuletzt äußerte sich der wiedergekehrte Präsident auch zum wirtschaftlichen Wachstumsmarkt seines Klubs: China. Hoeneß erklärte, er sähe bereits mittelfristig einen chinesischen Spieler bei den Bayern. Und das nicht in erster Linie aus sportlichen Gründen: „Wenn dieser Chinese bei uns spielt, wird der eine irre Nachfrage erzielen“, zitiert der „Blick“. „Wenn wir am Samstag dann wahrscheinlich um zwei Uhr spielen, damit in Shanghai oder Peking in Primetime live übertragen werden kann, dann drücken 300 Millionen Chinesen auf ihr iPhone und zahlen je einen Euro, dann können sie sich etwa vorstellen, wo es hingeht“, führte Hoeneß weiter aus. Ob er damit die Wandlung von Fußballklubs in Unterhaltungsunternehmen meint, bleibt offen.