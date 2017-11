 Bier und Bratwurst: Wie die Bundesliga im Stadion abkassiert

FC Bayern Das Stadiongedeck (1 Liter Bier und eine Bratwurst) ist beim FC Bayern München am teuersten. Gelegentlich lässt sich sogar der Bayern-Präsident Uli Hoeneß mal mit einer Bratwurst ablichten. Ob das den Umsatz steigert? (Foto: dpa)

DüsseldorfDie großen Fußballklubs brauchen Geld für weitere Millionentransfers – und scheuen sich daher nicht, ihre Fans zu schröpfen, wo es nur geht. Der Trend zeigt sich in dieser Saison erneut auch bei der Verpflegung im Stadion, die ohnehin schon extrem teuer ist, weil es keine günstige Konkurrenz in der Arena selbst gibt.

Ihr Monopol erleichtert es den Vereinen, weiter an der Preisschraube zu drehen. Nach einer Auswertung der Zeitschrift „Sponsors“ in ihrer November-Ausgabe haben acht Klubs in der ersten Liga und drei in der zweiten ihre Bierpreise hochgeschraubt. Die Bratwurst wird in der höchsten Spielklasse sogar neun Mal teurer, aber nur zwei Mal in Liga zwei.

Auffällig ist, dass nur zwei Vereine überhaupt ihre Preise für die beiden „Grundnahrungsmittel“ in Fußballstadien gesenkt haben: Beim Bier war das in der zweiten Liga Arminia Bielefeld und bei der Wurst der SV Sandhausen. Obwohl die zweite Bundesliga generell etwas niedrigere Preise hat, senken Absteiger dennoch meist nicht ab.

Bratwurst und Bier in Bundesliga-Stadien Stadionverpflegung Bier und Bratwurst sind die Standardverpflegung in Fußballstadien. Ihr Preis zeigt das Niveau bei den einzelnen Vereinen. Die Tendenz lautet: „Preisanstieg an der Theke“, wie das Magazin Sponsors in seiner Ausgabe 11/2017 titelt.

Bratwurst – der Schnitt Im Schnitt kostet eine Bratwurst in der Bundesliga 3,20 Euro und in der zweiten Liga 2,90 Euro.

Gewinnspanne Die Gewinnspanne ist groß: Im Schnitt sind damit mehr als zwei Euro Gewinn mit dem Verkauf drin, wie ein Vergleich mit Handelspreisen für 100 Gramm Bratwurst auf der Internetseite www.supermarktcheck.de belegt.

Teuerste Würste 4,20 Euro verlangt Bayern München, 3,60 Euro der VfB Stuttgart.

Billigste Würste Bei Borussia Dortmund und dem SC Freiburg kostet die Bratwurst am wenigsten: 2,80 Euro. Noch günstiger ist sie mit 2,20 Euro beim MSV Duisburg.

Bier – der Schnitt Ein Liter Bier kostet in der ersten Liga 8,30 Euro, in der zweiten 8,10 Euro. Das sind noch keine Oktoberfestpreise von mehr als zehn Euro, ist aber dennoch happig.

Gewinnspanne Gewaltig ist die Gewinnspanne: Wer in den Supermarkt geht, bekommt einen Liter des Stadionbiers für 1,40 bis 2 Euro. Mehr als sechs Euro Gewinn sind also allemal drin. Ein prächtiges Geschäft.

Teuerstes Bier Bayern München verlangt für einen Liter Paulaner 8,80 Euro.

Billigstes Stadionbier 7,80 Euro verlangt der BVB dagegen als Tabellenschlusslicht für einen Liter Brinkhoff`s. Nur sieben Euro verlangt dagegen der SV Sandhausen in Liga zwei.

Stadiongedeck Spitzenreiter für einen Liter Bier und eine Wurst ist unter den Profiklubs der FC Bayern mit 13 Euro. 9,20 Euro kostet es dagegen bloß beim MSV Duisburg.

Bundesweit ist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle bei den Stadionpreisen erkennbar. Fans im Süden der Republik zahlen in der Regel mehr als Stadionbesucher im Westen der Republik. Dies hängt mit der Kaufkraft in den jeweiligen Städten zusammen. Nicht umsonst gibt es das günstigste Stadiongedeck (1 Liter Bier plus eine Wurst) beim MSV Duisburg.

Die Deutschen und ihr Bier Verbrauch Die rund 107 Liter in 2015 bedeuten einen in etwa unveränderten Konsum gegenüber dem Vorjahr. Damit trinkt jeder Deutsche rechnerisch gute 20 Liter mehr Bier als Milch pro Jahr. Seit einigen Jahren trinken die Deutschen allerdings immer weniger Bier: Vor zehn Jahren waren es noch mehr als 115 Liter pro Kopf, vor zwanzig Jahren sogar über 135 Liter. Bier ist damit das mit Abstand beliebteste alkoholische Getränk, gefolgt vom Wein, der mit etwas mehr als 20 Liter Konsum seinen Absatz in den vergangenen Jahren steigern konnte.

Biersorten Das eher herbe Pils trifft den Geschmack am ehesten. Mehr als die Hälfte der verkauften Biere sind Pilsener Brauart. Es folgen mit großem Abstand Export- und Weizenbiere. Die größten Steigerungsraten konnten zuletzt das vor allem in Bayern verbreitete Helle sowie alkoholfreie Sorten verzeichnen. Beim alkoholfreien Bier gibt es keine Pils-Übermacht – alkoholfreies Weizenbier ist fast genauso beliebt.

Brauereien Bierbrauen ist in. Die Zahl der Brauereien in Deutschland erhöhte sich binnen zehn Jahren um 107 auf 1388 Brauereien, die über 5500 Biermarken produzieren. Während das große Geschäft in den Händen der auch durch die Werbung dominierenden Marken liegt, wächst vor allem die Zahl der sogenannten Mikrobrauereien. Diese nur für einen Jahresausstoß bis tausend Hektoliter stehenden kleinen Brauereien und Gasthausbrauereien machen inzwischen die Hälfte der Betriebe aus.

Bayern In Bayern wurde nicht nur das Reinheitsgebot verfasst, der Freistaat hat mit 626 Brauereien auch mit Abstand die meisten unter den Bundesländern. Es folgen Baden-Württemberg mit 190 Braustätten und das bevölkerungsreichste Bundesland Nordrhein-Westfalen mit 125 Braustätten. Die wachsende Zahl der Mikrobrauereien führt in manchen Ländern zu sprunghaften Anstiegen. So verdoppelte sich in Berlin und Brandenburg die Zahl der Brauereien seit der Jahrtausendwende von 31 auf 62.

Steuer Die Steuereinnahmen in Deutschland sprudeln – aber nicht beim Bier. Während bei Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) in den vergangenen Jahren erhebliche Mehreinnahmen bei den Steuern eingingen, gab es bei der Biersteuer einen Rückgang. Im Jahr 2007 flossen noch 757 Millionen Euro an den Bund, im vergangenen Jahr nur noch 676 Millionen Euro. Eine Erhöhung der Biersteuer ist dennoch nicht geplant.

Die Vereine bemühen sich häufig um Partner aus der Region beim Thema Verpflegung. Dementsprechend hoch ist daher die Vielfalt der Marken. Insgesamt werden in den 36 Bundesliga-Stadien 35 Biersorten ausgeschenkt, stellte Sponsors fest. Nur eine Marke, Bitburger, hat vier Vereine unter Vertrag. Es folgt Krombacher mit drei Fußballpartnern.

Die Preispolitik der Vereine ist nicht ohne Risiko: „Bei explodierenden Bierpreisen steigt beispielsweise das Risiko, dass sich die Fans aus finanziellen Gründen schon vor dem Stadion druckbetanken und anschließend in die Kurve torkeln müssen“, warnt Buchautor und Amateurfußballer Joel Grandke.



Vielleicht haben die gesalzenen Preise aber auch ihr Gutes: Wäre es wirklich so schlecht, wenn das klassische Fan-Menü durch hippe Süßkartoffel-Kroketten und Avocado-Zuckerwatte ersetzt würde?