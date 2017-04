 Bilanz-Vergleich zum Derby: Warum der BVB führt und Schalke aufholt

Schiedsrichter der Partie ist Felix Zwayer – und somit kann sie aus Dortmunder Sicht eigentlich nur unentschieden ausgehen. Der Berliner hat den BVB in dieser Saison schon dreimal gepfiffen – beim 3:3 in Ingolstadt, beim 1:1 in Köln und beim 1:1 in Mainz. Außerdem pfiff er das Derby auf Schalke in der Vorsaison – Endstand 2:2.