 Brisantes Spitzenspiel: BVB startet letzten Angriff auf Leipzig

RB Leipzig - Borussia Dortmund Beim Hinspiel musste Borussia Dortmund eine empfindliche Niederlage gegen den Aufsteiger aus Leipzig hinnehmen. Damals endete das Spiel 1:0 für RB Leipzig. (Foto: dpa)

DortmundSportlich brisant, ideologisch aufgeladen - das erste Gastspiel von RB Leipzig bei Borussia Dortmund steht unter besonderen Vorzeichen. Angesichts des bereits auf elf Punkte angewachsenen Rückstands wird das Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) für den schwächelnden Traditionsclub zum wohl letzten Versuch, den verblüffend starken und in der Revierstadt besonders ungeliebten Aufsteiger anzugreifen. Voller Sorge, dass diese Kluft weiter anwächst, nahm BVB-Sportdirektor Michael Zorc die Profis in die Pflicht: „Ich erwarte eine massive Leistungssteigerung.“ Ähnlich sieht es Abwehrmann Sokratis: „Wir müssen viel, viel besser spielen.“

Ein Erfolgserlebnis tut not. Schließlich geriet der BVB zuletzt gleich mehrfach in unliebsame Schlagzeilen. Die Diskussion um die Rolle von Trainer Thomas Tuchel beim Wintertransfers von Alexander Isak und die jüngsten Äußerungen von Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang zu einem möglichen Vereinswechsel im Sommer sorgten beim in dieser Saison ohnehin unruhigen Tabellenvierten für Störgeräusche. Ein Geheimtraining sollte helfen, sich mit aller Akribie und Ruhe auf die Partie vorzubereiten. Es passte ins Bild, dass Medienvertreter erstmals gebeten wurden, den am Trainingsgelände gelegenen sogenannten „Spion-Hügel“ zu verlassen.

Die lange Vorgeschichte erhöht den Reiz der Partie. So bemühten sich die Leipziger vergeblich, den heutigen BVB-Coach Thomas Tuchel nach seinem Aus in Mainz 2014 zu verpflichten. Darüber hinaus trat Hans-Joachim Watzke wiederholt als Wortführer gegen den von Unternehmer Dietrich Mateschitz alimentierten Gegner in Erscheinung. Besonders die Aussage des BVB-Geschäftsführers, dass in Leipzig nur Fußball gespielt wird, „um eine Getränkedose zu performen“, blieb in Erinnerung.

All das verstärkt die Angriffslust der Sachsen - auch abseits des Rasens. „Wir sind allein auf weiter Flur, die da vorne an den Bayern dran sind. Wenn es uns nicht gäbe, wäre die Bundesliga wohl schon im März wieder entschieden“, stichelte Ralph Hasenhüttl vor der Reise zum selbsterklärten Bundesliga-Kronprinzen.

BVB: Fakten zu Borussia Dortmund Wertvollste Spieler Marco Reus (45 Millionen Euro), Pierre-Emerick Aubameyang (45 Millionen Euro)

Sponsoren Trikotsponsor: Evonik, mindestens 12 Millionen Euro/Jahr, über 20 Millionen/Jahr möglich, bis 2025

Ausrüster: Puma, bis 2020, sechs Millionen Euro/Jahr

Partner: u.a. Opel, Turkish Airlines

Kader Marktwert des Kaders: rund 340 Millionen Euro (August 2016)

Quelle: transfermarkt.de

Umsatz - Konzern 2015/16 - 376 Millionen Euro

2014/15 - 276 Millionen Euro

2013/14 - 260,7 Millionen Euro

2012/13 - 305 Millionen Euro

2011/12 - 223 Millionen Euro



Gewinn nach Steuern 2015/16 - 29, 4 Millionen Euro

2014/15 - 5,5 Millionen Euro

2013/14 - 12 Millionen Euro

2012/13 - 51,2 Millionen Euro

2011/12 - 27,5 Millionen Euro

Geschäftsführung Vorsitzender: Hans-Joachim Watzke

Mitglieder: u.a. Thomas Treß (Finanzen), Michael Zorc (Sport), Carsten Cramer (Vertrieb, Marketing)

Aufsichtsrat Vorsitzender: Gerd Pieper

Die Neulinge sind: Ulrich Leitermann (Signal Iduna), Björn Gulden (Puma) und Dr. Werner Müller (RAG-Stiftung) - sowie Dr. Reinhold Lunow (Facharzt und Schatzmeister des BVB e.V.) als Ersatz für den bereits im Sommer ausgeschiedenen Friedrich Merz.

Essen und Trinken Ein Wasser (0,5 l) kostet: 3,40 Euro

Ein Bier der Marke Brinkhoff´s No. 1 (0,4 l) kostet: 3,70 Euro

Eine Bratwurst kostet: 3,50 Euro Quelle: Transfermarkt.de

Stadion Name: Signal Iduna Park

Sponsoring-Vertrag: bis 2021 für fünf Millionen Euro pro Jahr

Fassungsvermögen: 80.645 Zuschauer

Preisstrategie Die Geschäftsführung des BVB will die Preise für Tickets, Bier und Bratwurst "in den nächsten Jahren nicht erhöhen". Dies erklärte Geschäftsführer Watzke auf der Bilanzpressekonferenz Ende August 2016 in Dortmund. Die besondere Stadion-Kultur in Dortmund solle erhalten bleiben. Dazu zählt auch, dass bundesligaweit die Preise für Bier und Bratwurst zu den niedrigsten gehören.

Anders als die zuletzt zweimal siegreichen Leipziger wirken die Dortmunder nach vier Unentschieden in den vergangenen fünf Partien verunsichert. Gut möglich, dass Tuchel Veränderungen vornimmt und den zuletzt zum Edelreservisten degradierten Weltmeister Mario Götze erstmals in diesem Jahr in die Startelf beordert.

Es könnte dem BVB zum Vorteil gereichen, dass der Gegner in Timo Werner (Grippe) und Emil Forsberg (Sperre) auf zwei Leistungsträger verzichten muss. Das große Selbstvertrauen beeinträchtigen diese Ausfälle jedoch nicht: „Wir jammern nicht, wir haben bisher immer Lösungen gehabt“, kommentierte Hasenhüttl.