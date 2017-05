Bundesliga : Bayern mit 99 Millionen Euro Fernsehgeld-Krösus

Dem Fachmagazin Kicker zufolge führt der FC Bayern München die Geldrangliste der Deutschen Fußballliga an. Insgesamt zahlt die DFL am Ende der Saison 1,194 Milliarden Euro an die 36 Profiklubs aus.