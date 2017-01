 Bundesliga-Transfermarkt: Der Basar ist eröffnet

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Julian Draxler verlässt den VfL Wolfsburg. Das ist der erste große Transfer in diesem Jahr.

DüsseldorfDer Winter ist die große Einkaufszeit im chinesischen Fußball. Seit einigen Jahren setzt die dortige Super League im Januar die Ausrufezeichen am Transfermarkt. Im vergangenen Jahr lagen die Ausgaben sogar um 100 Millionen über jenen der Premier League, was ungewöhnlich ist: traditionell entfaltet die Premier League auch im Winter die größte Aktivität.

In der Bundesliga geht es dagegen wesentlich ruhiger zu – normalerweise jedenfalls. Diese Transferperiode, die am 1. Januar begann und am 1. Februar endet, wurde mit einem Paukenschlag eröffnet. Weltmeister Julian Draxler wechselte vom VfL Wolfsburg zum französischen Dauermeister Paris Saint Germain, und das für rund 45 Millionen Euro Ablöse.

Der Nationalspieler war zuletzt bei den Wölfen unglücklich und hofft nun, mit Paris Titel sammeln zu können. Zumindest national dürfte dies wahrscheinlich sein. Geldnöte kennt der Scheichklub aus der französischen Hauptstadt nicht. National spielt der Klub eine ähnlich dominierende Rolle wie der FC Bayern in Deutschland. International ist dagegen bisher wenig gelungen.

Der Winter-Transfermarkt: Von 2010/11 bis 2016/17 Überblick Im Winter öffnet das Transferfenster und viel Geld wechselt die Vereine. Ein kurzer Überblick über die Ausgaben und Einnahmen der größten Ligen von der Saison 2010/11 bis 2016/17. Quelle: Transfermarkt.de

Premier League Platz 1: Premier League (England) Ausgaben: 1,06 Milliarden Euro Zugänge: 211 Spieler Einnahmen: 611,16 Millionen Euro Abgänge: 237 Spieler Saldo: -452,27 Millionen Euro

Chinese Super League Platz 2: Chinese Super League Ausgaben: 626,07 Millionen Euro Zugänge: 666 Spieler Einnahmen: 189,58 Millionen Euro Abgänge: 709 Spieler Saldo: -436,49 Millionen Euro

Serie A Platz 3: Serie A (Italien) Ausgaben: 486,60 Millionen Euro Zugänge: 281 Spieler Einnahmen: 460,04 Millionen Euro Abgänge: 354 Spieler Saldo: -26,57 Millionen Euro

1. Bundesliga Platz 4: 1. Bundesliga Ausgaben: 280,52 Millionen Euro Zugänge: 144 Spieler Einnahmen: 191,68 Millionen Euro Abgänge: 146 Spieler Saldo: -88,85 Millionen Euro

Ligue 1 Platz 5: Ligue 1 (Frankreich) Ausgaben: 247,64 Millionen Euro Zugänge: 144 Spieler Einnahmen: 206,03 Millionen Euro Abgänge: 150 Spieler Saldo: -41,61 Millionen Euro

Campeonato Brasileiro Serie A Platz 6: Campeonato Brasileiro Serie A Ausgaben: 244,36 Millionen Euro Zugänge: 702 Spieler Einnahmen: 376,75 Millionen Euro Abgänge: 1119 Spieler Saldo: -132,39 Millionen Euro

Premier Liga Platz 7: Premier Liga (Russland) Ausgaben: 240,61 Millionen Euro Zugänge: 278 Spieler Einnahmen: 172,51 Millionen Euro Abgänge: 302 Spieler Saldo: -68,10 Millionen Euro

LaLiga Platz 8: LaLiga (Spanien) Ausgaben: 173,54 Millionen Euro Zugänge: 114 Spieler Einnahmen: 184,58 Millionen Euro Abgänge: 135 Spieler Saldo: 11,04 Millionen Euro

Liga MX Clausura Platz 9: Liga MX Clausura (Mexiko) Ausgaben: 133,53 Millionen Euro Zugänge: 309 Spieler Einnahmen: 72,46 Millionen Euro Abgänge: 345 Spieler Saldo: -61,07 Millionen Euro

Süper Lig Platz 10: Süper Lig (Türkei) Ausgaben: 127,39 Millionen Euro Zugänge: 376 Spieler Einnahmen: 85,07 Millionen Euro Abgänge: 421 Spieler Saldo: -42,32 Millionen Euro

Wegen des Draxler-Transfers könnte diese Wechselperiode einen neuen Rekord bringen. Seit der Saison 2010/11 hat die Bundesliga im Winterfenster insgesamt rund 280 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben. Die jeweiligen Summen in den einzelnen Jahren lagen zwischen 38 und 65 Millionen Euro für Käufe und 11 bis 71 Millionen Euro für Verkäufe. Dieses Niveau ist mit dem Draxler-Deal bereits erreicht.

International liegt die Bundesliga mit solchen Zahlen allerdings nur auf dem vierten Platz – hinter der englischen Premier League, der chinesischen Super League und der italienischen Serie A. Zu den Engländern besteht ein Klassenunterschied: Mit mehr als einer Milliarde Euro setzten die 20 Klubs fast vier Mal so viel Geld für neue Spieler ein.

Es ist allerdings trotz des großen Vorsprungs möglich, dass wieder viele Millionen aus China oder England der Bundesliga zugute kommen – und deren Transferbilanz aufpolstern. Dieses Geld könnten die Vereine umgehend wieder ausgeben, um den eigenen Kader zu verstärken. Bedarf dafür gibt es in den meisten Klubs Liga, insbesondere jenen Vereinen, die zuletzt in der Bundesliga unter ihren Ansprüchen blieben.