Gewinnen? „Weil es im Moment so schlecht läuft."

Gewinnen? „Weil es im Moment so schlecht läuft.”

Zum vierten Mal in Serie ging der Torjäger leer aus. Sein von Torhüter Nauzet Pérez an die Latte gelenkter Kopfball (77.) war eine von vielen Gelegenheiten, mit denen der BVB fahrlässig umging. Bosz nahm den Gabuner in Schutz: „Ein Stürmer, der einige Wochen nicht trifft, denkt nach. Er hat derzeit auch kein Glück. Das kommt aber wieder.”

Mit Blick auf das Duell gegen den Erzrivalen aus München erinnerte der niederländische Fußball-Lehrer alle Beteiligten an bessere Zeiten: „Wir haben am Anfang der Saison ein sehr gutes Dortmund gesehen. Wenn die Spieler Vertrauen haben, dann kommt das zurück. Wir sind da zusammen drin und kommen da auch zusammen wieder raus.”

Nach dem zweiten 1:1 gegen Nikosia ist selbst der Trostpreis Europa League in Gefahr, weil der direkte Vergleich mit dem international zweitklassigen Gegner nicht gewonnen werden konnte. Nur dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz rangiert der BVB weiter auf Rang drei.

FC Bayern München: Fakten für Fußball-Fans Gründungsjahr 1900.

Heimatstadion Allianz Arena, 2005 errichtet und für 30 Jahre an den Namen des Versicherungskonzerns gebunden.

Deutsche Meistertitel 26, zuletzt 2015/2016.

Pokalsiege 18 Siege, zuletzt 2015/2016 gegen Borussia Dortmund

Champions-League-Siege 5, zuletzt 2012/2013.

Wertvollste Spieler Thomas Müller (75 Millionen Euro), Robert Lewandowski (75 Millionen Euro), Jérôme Boateng (45 Millionen Euro), Manuel Neuer (45 Millionen Euro), David Alaba (45 Millionen Euro)

Kader Wert des Kaders für die Saison 2016/17: rund 580 Millionen Euro Wert des Kader 2017/18: rund 600 Millionen Euro

Umsatz Konzernumsatz 432,8 Millionen Euro (2012/13) 528,7 Millionen Euro (2013/14) 523 Millionen Euro (2014/15) 626,8 Millionen Euro (2015/16)

Reingewinn Gewinn nach Steuern:

14 Millionen Euro (2012/13), Steuern: 131,9 Millionen Euro 16,5 Millionen Euro (2013/14), Steuern: 174,4 Millionen Euro 23,8 Millionen Euro (2014/15) 33 Millionen Euro (2015/16)

Betriebsgewinn Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (Ebitda) 98,7 Millionen Euro (2013/14) 111,3 Millionen Euro (2014/15) 142,5 Millionen Euro (2015/16)

Eigenkapital 405 Millionen Euro (2013/14) 411 Millionen Euro (2014/15) 424,6 Millionen Euro (2015/16)

Viel wird deshalb davon abhängen, wie sich der Revierclub (2 Punkte) in den noch ausstehenden Gruppenspielen gegen Tottenham Hotspur (10) und Real Madrid (7) schlägt. Ähnlich wie Bosz hofft auch Nuri Sahin auf ein befreiendes Erfolgserlebnis schon am Samstag.

„Die Partie gegen die Bayern kommt eigentlich perfekt. Da kann man mit einem Spiel sehr viel gerade biegen”, sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag nach dem morgendlichen Training. Demonstrativ stärkte er dem zuletzt für seine offensive Ausrichtung kritisierten Trainer den Rücken: „Das Vertrauen der Mannschaft zu ihm hat null komma null gelitten.”

Noch glauben die Dortmunder an eine Rückkehr zur Form der ersten Saisonwochen. Auf die Frage, was ihm für die ungleich schwerere Aufgabe gegen den FC Bayern Hoffnung auf Besserung macht, antwortete US-Nationalspieler Christian Pulisic mit gequältem Lächeln: „Weil es im Moment so schlecht läuft.”

