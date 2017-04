Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Spürhunde und Polizei-Präsenz

Die schwer bewaffnete Polizei zeigt ein Höchstmaß an Präsenz, zahlreiche Spürhunde suchen vor dem Spiel nach Sprengstoff. Wasserwerfer stehen bereit. Als beide Mannschaftsbusse am Stadion eintreffen, jagt ein Martinshorn das nächste. Auch im Stadioninneren patrouillieren Polizisten, das ist normalerweise nicht so. Zwei Beamte betreten gar den oberen Bereich der Südtribüne. Die Fans, auch die Gäste, zeigen sich unbeeindruckt.

So auch in der Nachspielzeit. Nur noch zwei Minuten sind zu spielen. Über die Stadionmikrofone lässt der Verein verlauten, dass die Nordausgänge mit dem Abpfiff geschlossen werden. Dort hat die Polizei verdächtige Gegenstände entdeckt, die sich später als harmlos erweisen.

In der Regel verlässt der Großteil der Fans das Stadion aus dem Norden. „Eine reine Vorsichtsmaßnahme“, heißt es zu diesem Zeitpunkt. Fraglich ist, ob diese Nachricht bei vielen Fans überhaupt ankommt. Nicht einmal ein Raunen ist zu vernehmen. Kurz darauf erzielt Aubameyang fast den Ausgleichstreffer zum 3:3. Mürrisch, aber brav gehorchend, gehen die Fans nach dem Abpfiff über die anderen beiden Ausgänge nach draußen.

Explosion am BVB-Bus: Die Fakten 19.15 Uhr Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr detonieren drei Sprengsätze nahe dem Mannschaftsbus. Wie die Polizei später bekannt gibt, waren die Sprengsätze in einer Hecke versteckt. Die Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag auf die Mannschaft.

Große Wucht Die verstärkten Scheiben des Busses gingen durch die Wucht der Detonationen teilweise zu Bruch, die Spieler versuchten, sich nach der Detonation auf den Boden des Fahrzeugs zu werfen, berichtete ein BVB-Sprecher.

20.30 Uhr Um 20.30 Uhr gibt der Verein bekannt, dass das Spiel abgesagt ist. Es soll am Mittwoch um 18.45 Uhr nachgeholt werden.

Bekennerschreiben In der Nähe des Tatorts wurde ein mögliches Bekennerschreiben gefunden. „In dem Schreiben wird Verantwortung für die Tat übernommen“, sagte Staatsanwältin Sandra Lücke am Dienstagabend in Dortmund.

Versuchte Tötung Es werde wegen des „Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts“ ermittelt, sagte ein Sprecher der Behörden.

Bartra schwer verletzt Der BVB-Verteidiger und spanische Nationalspieler Marc Bartra wurde schwer an der Hand verletzt. Er brach sich eine Speiche im rechten Handgelenk. Außerdem verletzten ihn Glassplitter. Noch am Dienstagabend wurde er in einem Krankenhaus operiert.

Verdächtiger Gegenstand Ein weiterer verdächtiger Gegenstand, der in der Nähe des Tatorts gefunden wurde, war nach ersten Erkenntnissen kein scharfer Sprengsatz. Es sei zwar ein sprengsatzähnlicher Gegenstand gefunden worden, dieser habe aber nicht gezündet, sagte Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange.

Mehr Polizei Die Polizei hat vor dem Nachholspiel zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco verschärfte Sicherheitsmaßnahmen für die Fußballer beider Mannschaften ergriffen. „Wir werden alles Menschenmögliche dafür tun, dass das Spiel morgen sicher ablaufen kann“, sagte Lange.

Keine Gefahr im Stadion Im Stadion gab es nach Polizeiangaben keinerlei Gefahr. Die Fans verließen das Stadion nach der Absage friedlich, auch am Bahnhof kam es laut Polizei zu keinerlei Problemen.

Keine Pyrotechnik Bei den Sprengsätzen handelte es sich nach Angaben der Ermittler nicht um Pyrotechnik.

Lob der Polizei Die Dortmunder Polizei hat das Verhalten der Zehntausenden Fußballfans nach der kurzfristigen Absage des Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco gelobt. „Das ist gestern mit sehr viel Ruhe abgelaufen, und das hat uns natürlich als Polizei und sicherlich auch dem Verein sehr geholfen“, sagte Nina Vogt, Sprecherin der Dortmunder Polizei, am Mittwochmorgen im ZDF. „Ich glaube, da können wir alle sagen, dass wir auf die Reaktionen gestern nur stolz sein können“, betonte sie.

In den Stunden vor der Partie hatten Verein und Polizei verschärfte Sicherheitsvorkehrungen angekündigt. Bei der Kontrolle vor dem Stadion sei alles in gewohnter Art und Weise abgelaufen, berichten zahlreiche Fans später. Es bleibt wohl beim Grundsatz: Wer wirklich etwas Verbotenes ins Stadion schleusen will, der schafft das. Auch heute.

Ein schönes Bild dann beim Einlauf der Teams: Eine Gruppierung der zuletzt oft gescholtenen Ultras hatte bereits am Dienstagnachmittag Plastikjacken auf der Südtribüne verteilt. Die Tribüne stellt so im Gesamtbild das Vereinsemblem dar. Das Blitzlichtgewitter auf den anderen Tribünen spricht für sich.

Was bleibt also an diesem besonderen Abend? Besondere Momente in einer Partie, die für die Akteure schwieriger hätte kaum sein können. Und ein verlorenes Spiel, das wohl besser nicht hätte stattfinden sollen.