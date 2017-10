 Champions League: Bundesliga kämpft gegen die schwarze Woche

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Paris St. Germain - Bayern München Nach der Niederlage in Paris hatte Bayern München den Trainerwechsel eingeleitet. (Foto: dpa)

DüsseldorfAm ersten Spieltag von Champions und Europa League waren fünf Punkte aus sechs Spielen noch ein Ausrutscher. Am zweiten Spieltag wurde daraus eine schwarze Serie, als alle sechs deutschen Starter ihre Europacup-Spiele verloren. Klar, dass die Vereine daraus noch keine Krise des deutschen Fußballs machen wollen. Dennoch, nun sind alle gefordert, Siege zu liefern. Heute spielt Borussia Dortmund in Nikosia und RB Leipzig zu Hause gegen Porto (Anstoß jeweils um 20.45 Uhr).

In der europäischen Saisonwertung liegt die Bundesliga als 27. vor Spielbeginn sogar hinter Zypern und Kasachstan. Sechs Niederlagen in drei Tagen – das hat noch kein anderes Teilnehmerland in europäischen Wettbewerben geschafft. Dass manche die Bundesliga vor kurzem noch auf dem Weg zur besten Liga der Welt wähnten, klingt wie Hohn.

Entschuldigungen für die Niederlagenserie gibt es viele: Die erfahrenen Klubs FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen fehlen. Neulinge wie RB Leipzig und 1899 Hoffenheim patzten. Unerfahrene Mannschaften wie Hertha BSC oder der 1. FC Köln sind instabil. Zudem erwischten Bayern München (0:3 bei Paris Saint-Germain) und Borussia Dortmund (1:3 gegen Real Madrid) sehr gute Gegner.

Neben dem sportlichen hat die Bundesliga aber auch ein finanzielles Problem. Ablösesummen von mehr als 100 Millionen Euro für Top-Spieler könnten nur die Bayern ausgeben, die wollen das aber nicht. Investoren, die gerne Anteile an Bundesligavereinen kaufen würden, werden abgeschreckt, weil die Liga ihren Einstieg durch komplizierte Regeln erschwert.

Überdies kommen viele Bundesliga-Vereine mit der Doppelbelastung im internationalen Wettbewerb nicht klar. Um im Drei-Tage-Turnus erfolgreich zu spielen, brauchen die entsprechend belasteten Teams einen starken und ausgeglichenen Kader. Das schaffen die meisten nicht. Die Folge: Entweder Niederlagen auf europäischer Ebene oder in der Bundesliga – oder gleich überall, so wie beim 1. FC Köln.

Frankfurts Trainer Niko Kovac urteilt: „Mannschaften wie Köln oder Hertha haben vielleicht die Priorität, erst einmal die nötigen Punkte in der Bundesliga zu holen. Es geht jedes Mal ums Überleben. Mannschaften wie Roter Stern Belgrad oder Rasgrad wollen sich dagegen international unbedingt beweisen.“