„Große Trainer, fantastische Spieler, Marktoperationen in Millionenhöhe“

Mit dem Erfolg in der Champions League, in der Bayern München und Borussia Dortmund ausschieden, kommt der kommerzielle Erfolg fast automatisch. Juventus legte dazu gute Zahlen vor: Im Februar meldete Turin einen Nettogewinn von 72 Millionen Euro für das erste Halbjahr (das Geschäftsjahr folgt der Fußballsaison und endet am 31. Juli).

Im Jahr davor waren es noch 30,3 Millionen Euro gewesen. Der Umsatz lag bei 314,9 Millionen Euro, 121,8 Millionen davon aus dem Transfergeschäft – ein Plus von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zudem kamen 107,2 Millionen von TV-, Radio- und Presserechten, 36,5 Millionen aus der Werbung und von Sponsoren und 27,7 Millionen aus dem Ticketverkauf.

„Es handelt sich zwar immer noch um einen Pennystock, aber der sportliche Erfolg zählt, und ich glaube, dass Juventus von den vier Finalmannschaften die größten Chancen hat, die Champions League zu gewinnen“, sagt Analyst Marcus Silbe von der Oddo Seydler Bank. Der italienische Fußball habe sich gefangen und Juventus mit dem Verkauf von Spielern wie Paul Pogba an Manchester United viel Geld eingenommen. Für die Rally der Juventus-Aktie macht er die Gemengelage von sportlichem und wirtschaftlichem Erfolg verantwortlich, „das kommt nicht aus dem Nichts“.

Mit dem Verkauf von Kingsley Coman an Bayern München kommen im nächsten Geschäftsjahr noch mal rund 20 Millionen Euro in die Kasse. „Große Trainer, fantastische Spieler, Marktoperationen in Millionenhöhe, die nur die Spitze des Eisbergs von viel wichtigeren Investitionen sind“, das ist nach Ansicht eines Händlers in Mailand das Erfolgsrezept. Dazu komme, dass das Unternehmen unterkapitalisiert sei im Vergleich zu den beiden Mailänder Vereinen Inter und AC Milan, die beim kürzlich erfolgten Übergang an chinesische Investoren mit 650 und 520 Millionen Euro bewertet worden seien.

Zahlen und Fakten zu Juventus Turin Tradition Die Geschichte des Vereins beginnt im Jahre 1897. Juve“ wurde damals von 13 Studenten des Turiner Massimo-d’Azeglio-Gymnasiums als Augusta Tourinorum gegründet.

Schwarz und Weiß Aufgrund eines Zufalls werden seit 1903 tritt „Juve“ im weiß-schwarzen Dresse an. Ein englischer Emigrant wollte der Mannschaft eine neue Ausrüstung schenken und gab diese in Nottingham in Auftrag. Dort kam es zu einer Verwechslung: Bestellt waren rosa-schwarz gestreifte Trikots, der Textilhersteller dachte jedoch, die Trikots seien für den regional ansässigen Fußballklub Notts County bestimmt produzierte in weiß-schwarz. In Turin war man zwar alles andere als begeistert, mangels Alternativen sah man sich jedoch schon bald dazu gezwungen, die neuen Trikots zu verwenden.

Rekordmeister Der Klub gilt als einer der traditionsreichsten und erfolgreichsten Fußballvereine der Welt und ist Rekordmeister Italiens.

Titelsammler Im Laufe seiner Vereinsgeschichte gelang es dem Verein, alle drei Europapokale – UEFA-Pokal, Europapokal der Pokalsieger sowie den Europapokal der Landesmeister – für sich zu entscheiden. Dies gelang wenigen anderen Klubs.

Stadion Seine Heimspiele trägt Juventus seit der Saison 2011/12 in dem neu erbauten Juventus Stadium aus.

Trainer und Präsident Juventus wird seit Juli 2014 von Massimiliano Allegri trainiert. Präsident des Vereins ist Andrea Agnelli.

Der Agnelli-Clan Der Agnelli-Clan ist Mehrheitseigentümer und unterhält seit 1923 enge Verbindungen zum Verein. Sowohl Giovanni Agnelli als auch Umberto Agnelli waren zeit ihres Lebens eng mit dem Fußballklub verbunden und standen dem Verein bis zum Tod als Ehrenpräsidenten vor.

Juventus Turin, mit offiziellem Namen Juventus Football Club S.p.A, ist untrennbar eng mit der ehemaligen Autostadt und der Fiat-Familie Agnelli verbunden. An der Spitze des Rekordmeisters in Italien steht seit 2010 als Präsident Andrea Agnelli. Der 41jährige, Cousin von FCA-Chef John Elkann, sitzt natürlich auch im Vorstand von FCA und Exor, der Familienholding der Agnellis. Schon sein Vater Umberto war Präsident.

Die „Juve“ gilt als das Juwel im Familienschatz. Die Familie Agnelli ist über Exor Haupteigner des Vereins und hat 63,7 Prozent der Aktien im Besitz. Zehn Prozent hält die britische Investmentgesellschaft Lindsell und der Rest ist im Streubesitz. An der Börse ist der Klub seit Dezember 2001.

Hartnäckig hält sich ein Gerücht in Italien, dass die Besitzer den Streubesitz aufkaufen und Juve von der Börse nehmen könnten, um dann Anteile an einen strategischen Partner zu zahlen. Offizielle Stellungnahmen gibt es dazu nicht. Die Aussicht auf den Pokalsieg in der Champions League wird den Preis des Fußballvereins aber weiter in die Höhe treiben und die Investoren locken.