 Champions-League-Quali: Bayern muss gegen den FC Zürich ran

Losglück für Bayern München: Der deutsche Fußball-Rekordmeister trifft in den Playoff-Spielen zur Champions League auf den Schweizer Vizemeister FC Zürich.

Auf die Bayern wartet in der Champions-League-Qualifikation eine lösbare Aufgabe. (Foto: dpa)

„Das ist eine lösbare Aufgabe“, kommentierte Trainer Jupp Heynckes am Freitag das Ergebnis der Auslosung am Sitz der UEFA im schweizerischen Nyon. „Unser Ziel ist es, in die Gruppenphase zu kommen. Wir haben eine große Chance.“

Der deutsche Rekordmeister hat am 16./17. August zunächst Heimrecht. Eine Woche später findet auswärts in der Schweiz das entscheidende Rückspiel statt. Die Gruppenphase mit 32 Mannschaften, für die der deutsche Meister Borussia Dortmund und Vizemeister Bayer Leverkusen direkt qualifiziert sind, beginnt am 13. September.

Der FC Zürich mit dem ehemaligen Stuttgarter Ludovic Magnin hatte in der dritten Qualifikationsrunde Standard Lüttich aus Belgien ausgeschaltet. In die Schweizer Meisterschaft startete man jedoch mit drei Niederlagen denkbar schlecht. „Der Schweizer Fußball hat nach wie vor einen guten Stellenwert“, betonte Heynckes, der sich zudem freute, dass man „keine große Reisestrapazen“ habe. Die Bayern wollen sich unbedingt für die Champions League qualifizieren. Das Finale wird am 19. Mai 2012 in der Münchner Allianz Arena ausgetragen.