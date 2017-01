China setzt auf Kooperationen mit Deutschland

„Wenn Vereine Interesse zeigen, dafür kann ich nichts“, sagte der Stürmer vom Galatasaray Istanbul, der für den Cup aus dem Trainingslager in Antalya angereist war. Sein türkischer Verein äußerte sich hingegen konkreter. „Der Transfer ist in der Abschlussphase", sagte Galatasaray-Vorstandsmitglied Levent Nazifoglu zeitgleich in Antalya vor Medienvertretern. "Entweder passiert der Transfer innerhalb einer Woche oder gar nicht."

Aber nicht nur Spieler, auch Trainer sind bei den Chinesen begehrt. Schon vor 25 Jahren gab es erste Versuche, Chinas Kickern mit Experten aus Europa auf Weltrangniveau zu hieven. Doch damals konnte der Mannheimer Trainer Klaus Schlappner kaum Erfolge für sich verzeichnen. Heute fällt die Bilanz besser aus. Der erfahrene Trainer Felix Magath (Bayern München, VfL Wolfsburg und Schalke 04) hat den Verein der Firmengruppe Shandong Luneng vor dem Abstieg bewahrt.

Zum Programm der Chinesen gehören auch ungewöhnlich wirkende Kooperationen. Ende November legte die stellvertretende Ministerpräsidentin Chinas, Liu Yandong, einen Stopp auf ihrer Deutschlandreise ein. In ihrem dicht gepackten Besuchsprogramm nahm sie sich Zeit für eine Visite beim 1. FC Köln.

Liu unterzeichnete bei dieser Gelegenheit eine auf fünf Jahre angelegte Fußball-Kooperation zwischen China und Deutschland. „Wir können von Deutschland in vielen Perspektiven lernen", meinte sie. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) China in der Ausbildung von Spielern, Trainern und Schiedsrichtern sowie in der Ligaorganisation unterstützt. Auch der FC Bayern München (Jörg Wacker), Schalke 04 (Peter Peters) und Borussia Dortmund (Carsten Cramer) nahmen an dem Gipfel teil.

Von der Weltspitze im Fußball sind die Chinesen allerdings noch weit entfernt. Die Nationalmannschaft hat bei ihrem bislang einzigen WM-Auftritt 2002 in Südkorea nicht mal ein Tor geschossen. Derzeit rangieren die Chinesen auf der Weltrangliste auf Platz 82. Allerdings will Peking den Aufstieg nicht um jeden Preis.

Chinas oberste Sportbehörde will Vereine dazu drängen, mehr Geld in die Nachwuchsförderung zu investieren und weniger in kostspielige Transfers. Klubs würden „Geld verbrennen“, zitierten Staatsmedien einen Sprecher der Generalverwaltung des Sports in China.

Künftig könnte sogar eine Obergrenze für Transfers festgelegt und Bonuszahlungen für Vertragsabschlüsse erschwert werden.

Das könnte zwar Chinas Kaufrausch in Europa bremsen. An den langfristigen Zielen ändert das jedoch nichts. Präsident Xi Jinping will China als Fußballmacht etablieren. Daran lässt er keinen Zweifel aufkommen.