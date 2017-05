Delikt, kein Kavaliersdelikt

Die zweite, mutmaßliche, Enthüllung des Spiegel-Teams trifft den Markenkern Ronaldos noch viel härter. Da er ungleich schwerer wiegt. Der Lebemann, der Frauenschwarm, mal mehr, mal weniger alleinstehender Vater, soll vor Jahren in den USA eine Frau vergewaltigt haben. Und da ist die Grenze der Legalität sehr weit übertreten. E-Mails und Dokumente im „Football Leaks“ Datensatz hätten entsprechende Korrespondenzen um außergerichtliche Vergleiche und Schweigegelder belegt. Die Geschichte dreht sich um ärztliche Dokumente, die Verletzungen in intimsten Bereichen belegen. Ronaldos Lager dementierte hart, sprach von „journalistischer Fiktion“, und die vorgelegte Indizienlage ist tatsächlich dünn – aber vorhanden.

Der Bericht des Magazins, dass das Schweigegeld noch deutlich nach unten verhandelt wurde, relativiert die Tat nicht im Geringsten. Aber sie zeichnet ein Gesamtbild, das wenig schmeichelhaft ist. Da die Tat nicht angezeigt wurde, wird es hierzu keine gerichtliche Entscheidung geben. Auch, wenn das Magazin die erste Enthüllung mit weiteren Dokumenten zementiert. Briefe mit schwer zu verdauenden Details. Der Verdacht haftet an, auch wenn anwaltlich gegen die Behauptung vorgegangen werden soll.

Ein Denkmal hat man Ronaldo zuletzt dennoch errichtet. Der Flughafen seines Geburtsorts Funchal widmete ihm seine Bronzestatute, die im Netz für Furore sorgte. Denn sie wirkte wie eine verzerrte Karikatur des Superstars, der sich, ganz Medienprofi, bei der feierlichen Eröffnung nichts anmerken ließ.

Sportlich kann er sich nun im Stadtduell wieder einmal selbst ein Denkmal setzen. Jeder Treffer bringt ihn näher an den alleinigen Torrekord, und Real Madrid näher an das Ziel, als erster Klub erfolgreich den Titel als Champions-League-Sieger zu verteidigen. Doch Real, in der spanischen Meisterschaft dem Stadtrivalen enteilt, geht dank Personalsorgen nicht als Favorit in die Partie. Auch für Atletico geht es um den dritten Finaleinzug. Und darum, das erste Mal den Titel zu gewinnen.

Egal, wie erfolgreich Ronaldo noch sein wird, sei es am Dienstagabend oder generell, als Person wird er immer streitbar und umstritten bleiben. Doch war die Kritik an ihm über Jahre eine schlichte Geschmacksfrage, können die letzten Enthüllungen nicht durch Tore oder eine PR-Kampagne vergessen gemacht werden. Eine Geschmackssache wäre das in dem Fall nicht mehr. Es ginge nur um Recht und Unrecht.