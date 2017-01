Deutsch büffeln für den Abstiegskampf

In einem Fußballklub, bei dem die Protagonisten im Halbjahrestakt wechseln, bleibt im Profibereich keine Zeit, um diese Grundlagen gemeinsam zu erarbeiten. Der Rahmen wird im Kinder- und Jugendbereich sowie im Umfeld gelegt. Den auf Deutsch zu gestalten, ist schlichtweg die praktikabelste Lösung. Für Jugendspieler bedeutet das: Bei einem Wechsel innerhalb Deutschlands ist die Kommunikation kein Hindernis bei der Einbindung ins Mannschaftssystem. Unabhängig davon kann es in einer Sportart, in der es europaweit Hunderte Profiklubs und damit Unternehmen gibt, nur so laufen, dass das neue Personal sich an das bestehende System anpasst. Zumal ein Transfer niemals unfreiwillig läuft: Vor jedem Wechsel stehen detaillierte Verhandlungen – und nicht zuletzt wird zumindest im Profibereich ausgezeichnet bezahlt.

Die Bayern sind mit ihrem Vorstoß dabei nicht einmal Trendsetter. Für Deutsch als fußballerische Amtssprache setzen sich immer wieder Klubs ein, zuletzt etwa der Hamburger SV. Trainer Markus Gisdol krempelt den Verein derzeit um, hatte mit seinen ersten Änderungen bereits sportlichen Erfolg. Eine Stellschraube: Er verdonnerte die fremdsprachigen Profis dazu, ihre Deutschkurse ernster zu nehmen. Auch, um das Mannschaftsgefüge zu stärken. Vor „Grüppchenbildung“ warnt auch Hoeneß. Dass er dabei Brasilianer oder Spanier im Sinn hat, mag nach billigem Klischee klingen. So wie das Schulenglisch erst im praktischen Gebrauch reift, kann gerade die schwierig zu lernende deutsche Sprache von tatsächlicher Anwendung nur gewinnen.

Zumal wissenschaftliche Sprachursprungstheorien aufzeigen, dass der Mensch die Sprache als Merkmal der Zusammengehörigkeit entwickelt hat – damit verbunden ist auch die Abgrenzung gegen fremde Menschengruppen. Eine Erklärung dahinter: Der andere kann ein Feind sein, und wenn der Feind meine Pläne nicht versteht, habe ich einen Vorteil. Auf diesem Prinzip beruhen die Geheimzeichen in verschiedenen Sportarten. Das berühmteste Beispiel ist sicher Baseball, doch auch im Fußball läuft viel über nur für Eingeweihte verständliche Codes.

Augsburgs unlängst gefeuerter Trainer Dirk Schuster verfolgt eine ähnliche Philosophie. „Bei uns auf dem Spielfeld wird nur Deutsch gesprochen“, sagte der Trainer im Oktober noch der „Sport Bild“. Augsburg hat mit 18,9 Prozent derzeit den geringsten Anteil an eingesetzten deutschen Spielern. Für Schuster war schon zu Darmstädter Zeiten der Zusammenhalt das entscheidende Element – und dass seine Ansprachen auf Englisch nicht die gleiche Wirkung erzielen. Auch, weil die Übungsleiter in ihrer Muttersprache sicherer sind. Bei einem englischen Trainer, das hat das Beispiel Steve McLaren damals in Wolfsburg gezeigt, verhält es sich exakt umgekehrt.

Für welche Kommunikationssprache sich ein Klub entscheidet, ist natürlich letztlich einfach Ermessenssache. Für den FC Bayern, mit Büros in China und den USA, dürfte auf höherer Management-Ebene Englisch die Sprache der Zukunft sein. Für den SC Freiburg oder den FSV Mainz 05, beide stark regional verwurzelte Klubs, würde das weder sportlich noch wirtschaftlich in irgendeiner Weise Sinn ergeben.

Einen positiven Nebeneffekt hat das, bestenfalls eigenmotivierte, Lernen der Landessprache, ob Deutsch, Spanisch, Italienisch oder auch Chinesisch, auf jeden Fall: Wer so viel Engagement zeigt, sich in einen Verein zu integrieren, plant auch, länger dort zu verweilen. Wer einen Klub nur als kurzfristige Durchgangsstation sieht, wird sich sicherlich auch nicht mit Sprachunterricht aufhalten.