Deutsche Fußballstars in Amerika : „I hope, we have a little bit lucky“

Bastian Schweinsteiger tritt erstmals für Chicago Fire auf. Der Ex-Nationalspieler erklärt sich öffentlich zu seinem Wechsel in die MLS. Doch ist er nicht der erste Deutsche in den USA. Die Sprüche der Fußball-Auswanderer.



Teilen

Artikel Teilen Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen.

Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?