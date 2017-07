 DFB-Sponsor: VW sticht Mercedes bei Nationalmannschaft aus

Volkswagen ARCHIV - Fußball: Bundesliga - 9. Spieltag: Werder Bremen - Bayern München am 17.10.2015 im Weserstadion in Bremen. Balljungen verlassen nach dem Ausbreiten des Volkswagen-Logos vor dem Spiel Bremen gegen Bayern den Platz. Der Automobilkonzern Volkswagen löst von 2019 an Mercedes-Benz als Generalsponsor beim Deutschen Fußball-Bund ab. Das gab der DFB am 14.07.2017 nach einer Präsidiumssitzung bekannt. Foto: David Hecker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ (Foto: dpa)

DüsseldorfNach 45 Jahren trennt sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) vom Sponsor Mercedes-Benz. Künftig wird Volkswagen diese Rolle übernehmen. Das teilte der DFB am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Einem Bericht der „Welt“ zufolge soll Volkswagen zwischen 25 bis 30 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Mercedes hatte sein Engagement beim DFB 1972 begonnen. 1990 war der Konzern Generalsponsor geworden. Zuletzt sollen dafür rund acht Millionen Euro pro Jahr an den DFB geflossen sein.

Das Präsidium des DFB habe sich auf seiner Sitzung in Frankfurt am Ende eines offenen, transparenten und diskriminierungsfreien Ausschreibungsprozesses auf Basis der vorliegenden Gebote einstimmig für eine Zusammenarbeit mit dem Wolfsburger Autohersteller ausgesprochen, erklärte der DFB.

Daimler und der DFB Vertragsverlängerung Am 9. August 2011 verlängerten der DFB und Mercedes Benz den 2012 endenden Vertrag vorzeitig um abermals sechs Jahre, womit die bewährte Partnerschaft mit dem DFB-Generalsponsor bis 2018 fortgesetzt wird.

Freude pur Daimler-Chef Dieter Zetsche betonte: „Die Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und dem Deutschen Fußball-Bund ruht auf einem starken Fundament – den gemeinsamen Werten Verantwortung, Faszination und Perfektion. Dies sind auch künftig beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kooperation.“

Exklusiv und langfristig Mit dieser Vertragsverlängerung bleibt der DFB seinen wichtigsten Marketing-Grundsätzen treu: Produktexklusivität zu garantieren, Langfristigkeit der Verträge zu erreichen und damit Planungssicherheit und Kontinuität für sich und seine Partner zu gewährleisten.

Lange Partnerschaft 1972 war die Partnerschaft begonnen worden, 1990 wurde sie mit dem Vertrag als Generalsponsor ausgeweitet. Das ist ungewöhnlich lange im Sport.

Werbung Oliver Bierhoff, der Manager der Nationalmannschaft, wirbt als Testimonial für die Mercedes-Kommunikation – genauso wie Bundestrainer Joachim Löw, der als Markenrepräsentant für Mercedes-Benz tätig ist.

Vertraulichkeit Über die wirtschaftlichen Details des neuen Vertrags wurde Vertraulichkeit vereinbart. Klar ist, dass Mercedes-Benz das exklusive Recht behält, auf der Trainings- und Freizeitkleidung der Männer- und Frauen-Nationalmannschaften weiterhin mit dem Stern und dem Namen des Unternehmens zu werben.

Gerüchte „Sport Bild“ schrieb von 50 Millionen Euro, die der Autobauer in den sechs Jahren angeblich überweist. Bisher flossen dem Vernehmen nach sechs Millionen Euro pro Jahr – künftig wären es also gut acht Millionen Euro pro Jahr, also mindestens zwei Millionen mehr.

Preise Zu den Vertragsinhalten zählt außerdem, dass Mercedes-Benz auch in Zukunft gemeinsam mit dem DFB den alljährlichen Integrationspreis vergeben wird und weitere gesellschafts- und sozialpolitische Aktionen, zum Beispiel im Bereich Klima- und Umweltschutz, geplant und entwickelt werden sollen.

Der Vertrag mit VW werde am 1. Januar 2019 beginnen und habe eine Laufzeit bis zum 31. Juli 2024. Das Paket umfasse für diese Laufzeit auch das bereits bestehende Engagement von Volkswagen im DFB-Pokal. Die Partnerschaft des DFB mit Mercedes-Benz endet also zum 31. Dezember 2018, nach der Weltmeisterschaft. DFB-Präsident Reinhard Grindel erklärte: „Wir freuen uns sehr, Volkswagen ab 2019 als Mobilitätspartner an unserer Seite zu haben. Es passt zum DFB, dass VW mit seinem Engagement den gesamten Fußball von der Spitze bis zur Basis im Blick hat, das zeigt sich nicht zuletzt in den vielen regionalen und lokalen Partnerschaften der VW-Händler mit Amateurvereinen.“

Gleichzeitig sei Volkswagen als global agierendes Unternehmen ein starker Partner, um die Internationalisierung vor allem in China weiter voranzutreiben. Die „signifikante Steigerung der Einnahmen“ durch den neuen Vertrag gebe dem DFB künftig mehr Spielraum, den vielfältigen Aufgaben des Verbandes nachzukommen und die gemeinnützigen Zwecke noch nachhaltiger umzusetzen, fügte Grindel hinzu.

VW dürfte sich angesichts des immer noch nicht ausgestandenen Abgasskandals durch die VW-Logos auf der Brust der Nationalspieler oder dem Firmenschriftzug auf dem Mannschaftsbus einen Imagegewinn erhoffen. „Auch wenn die Vorgänge nicht vergleichbar sind, eint den DFB und VW die Notwendigkeit, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und die richtigen Maßnahmen für die Zukunft abzuleiten“, sagte Grindel.