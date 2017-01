 DFL-Report: Alle 18 Bundesliga-Klubs sind profitabel

Rekordergebnis Die 18 Klubs der Bundesliga erwirtschafteten erstmals einen Umsatz von über drei Milliarden Euro. (Foto: dpa)

DüsseldorfDer deutsche Profifußball hat seinen erfolgreichen Kurs auch in der Saison 2015/16 fortgesetzt. Das ist das Fazit der Deutschen Fußball Liga (DFL). Erstmals hätten die 18 Clubs der Bundesliga beim Umsatz die Marke von drei Milliarden Euro geknackt. Mit 3,24 Milliarden Euro sei gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr (2,62 Milliarden Euro) eine weitere Steigerung um 23,7 Prozent gelungen. Dies sei der zwölfte Umsatzrekord in Folge.

13 der 18 Klubs verzeichneten 2015/16 einen Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro, erklärte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert bei der Vorstellung des DFL-Reports 2017 in Frankfurt. Die 2. Bundesliga war im vorherigen Jahr erstmals auf einen Umsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro gekommen (504,6 Millionen Euro). Sie kam nun auf 608,3 Millionen Euro, was einem Plus von 20,6 Prozent entspricht. Zusammen erlösten die 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga die Rekordsumme von 3,85 Milliarden Euro (plus 23,2 Prozent).

Für die 18 Vereine der Bundesliga ergab sich im Vergleich zum Vorjahr ein vier Mal so hoher Gewinn von 206,2 Millionen Euro (Ergebnis nach Steuern). Dies sei eine Summe, die so hoch sei wie alle Überschüsse der Bundesliga in den vier Jahren zuvor. „Sie stellt das mit Abstand beste Ergebnis der Geschichte dar“, stellte Seifert heraus. 16 der 18 Clubs hätten einen Gewinn erwirtschaftet.

Bundesliga Report 2016: Die Saison 2014/15 Was die Bundesliga auszeichnet Das Wachstum geht weiter: In der Saison 2014/15 stieg der Umsatz erstmals über 2,5 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 6,94 Prozent.

2. Bundesliga In Liga 2 setzten die Vereine erstmals mehr als 500 Millionen Euro um.

Lizenzfußball Die 36 Profivereine in Deutschland verzeichneten zum ersten Mal einen Umsatz von mehr als drei Milliarden Euro.

Wirtschaftliche Bedeutung Der wirtschaftliche Aufschwung der Fußballklubs spiegelt sich auch in Arbeitsplätze und öffentlichen Abgaben wider: "Mehr Jobs und Steuern als je zuvor", stellt die DFL fest.

In Zahlen Mehr als 50.000 Menschen arbeiten für die Klubs, fast eine Milliarde Euro an Steuern und Abgaben fielen an.

DFL-Fazit Die Zahlen belegen: Die Klubs verbinden in der Gesamtheit erfolgreich sportlichen Ehrgeiz und wirtschaftliche Vernunft.

Sicherheit in Stadien 13.021 Menschen arbeiteten in der Saison 2014/15 im Umfeld der Spiele für private Wach- und Sicherheitsdienste. Die 36 Profivereine investieren insgesamt rund 25 Millionen Euro pro Saison in die Sicherheit.

Zuschauer Mehr als 13 Millionen Zuschauer hatte die erste Bundesliga, mehr als fünf Millionen waren es in der zweiten. Insgesamt besuchten 18,45 Millionen Menschen die Spiele im Lizenzfußball.

Dauerkarten Der Anteil der Dauerkarten ist leicht gesunken, mit 10,19 Millionen jedoch unverändert auf einem sehr hohen Niveau.

Lege man den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) zugrunde hätten 2015/16 sogar sämtliche 18 Bundesliga-Clubs schwarze Zahlen geschrieben, stellte die DFL heraus. Zusammen mit der 2. Bundesliga waren es wie im vorherigen Jahr 34 der 36 Klubs. Trotz gestiegener Aufwendungen für Spieler, Trainer und Betreuerstab sei die Personalkostenquote, also die Ausgaben im Verhältnis zum Gesamtumsatz, in der Bundesliga auf 32,6 Prozent gesunken.

Die positive wirtschaftliche Entwicklung habe sich auch bei den Steuern und Abgaben bemerkbar gemacht. Diese betrugen erstmals mehr als eine Milliarde Euro. Insgesamt zahlten die Clubs 1,13 Milliarden Euro an das Finanzamt, sowie die Sozial- und Unfallversicherungen. Von 50.237 auf 53.114 sei erneut auch die Zahl der Arbeitsplätze gestiegen – entweder in direkter Anstellung oder durch Beauftragung der 36 Profiklubs und deren Tochtergesellschaften.