Auf den Rängen herrscht Ruhe

Dortmund Eine Anzeigetafel informiert über den Nachholtermin des wegen einer Explosion abgesagten Champions-League-Spiels zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco. (Foto: dpa)

Bei vielen Fans reift die Erkenntnis: Der Fußballabend ist vorzeitig beendet. Das Spiel wird nicht stattfinden. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke läuft hektisch über den Rasen, Präsident Reinhard Rauball ebenfalls. Jetzt, etwa 30 Minuten vor Spielbeginn, wärmt sich die Mannschaft in der Regel auf. Von den schwarz-gelben Helden keine Spur. Die Gegner aus Monaco sind kurzzeitig auf dem Rasen, ehe sie wieder in die Kabine gehen.

Auf den Rängen ist es nun vergleichsweise ruhig. Das liegt vorwiegend daran, dass das Gros der Fans auf das Smartphone starrt. Auch der Trainer der Gäste, Leonardo Jardim, tippt am Spielfeldrand auf seinem Handy herum. Von Unmut oder Panik keine Spur. Schließich gibt es keinerlei Hinweise auf eine Gefahr innerhalb des Stadions.

Respektvoller Applaus von der Südtribüne

Auf den Anzeigetafeln erscheint mittlerweile nur noch das offizielle Logo der Champions League. Das übliche Programm im Vorfeld gibt es nicht – eine Absage erscheint letztlich immer wahrscheinlicher. „Dortmund, Dortmund“, skandieren die Fans aus Monaco. Respektvoller Applaus von der Südtribüne.

Die offizielle Spielabsage kommt gegen 20.30 Uhr. Viele Fans erfahren die News via Handy von Freunden und Bekannten, die vor dem Fernseher sitzen. Die Mitteilung im Stadion kommt erstaunlicherweise erst wenige Minuten später. Einige Fans sind da bereits am Ausgang. Im Stadion gibt es für die Absage nur wenige, leise Pfiffe. Die Anhänger sind enttäuscht, reagieren aber ruhig und besonnen – dafür lobt sie die Polizei auf einer Pressekonferenz in der Nacht ausdrücklich. Vorbildliches Krisenmanagement.

Das Spiel soll nun am Mittwochabend stattfinden. Die Polizei, heißt es noch am Dienstag, werde „alles Menschenmögliche tun, um das Spiel stattfinden zu lassen“. Der neue Termin sorgt schnell für kontroverse Diskussionen. „Auf keinen Fall kann morgen gespielt werden“, sagt eine Frau am Brezelstand unter der Westtribüne. „Das kann man doch niemandem zumuten.“ Ein Mann um die 50, in voller BVB-Montur, entgegnet: „Wann denn sonst? Das Rückspiel ist doch schon in der nächsten Woche.“

Angst ist an diesem Abend in Dortmund nicht zu spüren. Aus anfängliche Sorge wird schnell Entschlossenheit. Ob er morgen erneut zum Spiel anreise, wird ein Fan im Zug nach Hause gefragt. „Ja sia. Ich lass‘ mich doch nicht einschüchtern. Jetzt erst recht, Mann“, entgegnet er laut. „In solch einer Krisensituation rücken alle Borussen zusammen“, sagte Geschäftsführer Watzke nach der Absage. Recht hat er. Das dürfte sich spätestens am Mittwochabend zeigen.