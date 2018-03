 Fan-ID: Identitätskarte für die WM in Russland ersetzt das Visum

Wer eine Fan-ID, eine Art russischen Fußball-Pass, hat kommt ohne Visum zu den Spielen ins Riesenreich. Die erste wurde am Freitag in Berlin ausgegeben.

BerlinMaskottchen Sabiwaka aus Plüsch, einen Adidas-Fußball und – am wichtigsten – eine in Plastik eingeschweißte Karte: Der Berliner Handelsvertreter Christoph Ladwein ist der erste Deutsche, der am Freitag in der Hauptstadt seine Fan-ID für die Fußball-WM in Russland bekam, neben den Geschenken dazu. Dieser Fan-Pass, der auf Antrag für alle ausgestellt wird, die eine Eintrittskarte zu den im Juni und Juli im Riesenreich stattfindenden Spielen der Weltmeisterschaft haben, ersetzt das sonst obligatorische Visum.

Fußball-Fan Ladwein, der bereits im vorigen Jahr bei Spielen der deutschen Mannschaft im Confed-Cup in Russland war, bekam seine Identitätskarte im Beisein von Russlands neuem Botschafter, Sergej Netschajew, und DFB-Vize Rainer Koch ausgehändigt. Mit der Fan-ID dürfen sich WM-Besucher über die Dauer des Turniers sowie 10 Tage davor und 10 Tage danach in Russland aufhalten. Schließlich sollen die Fans das Land auch vor und nach dem Fußball erkunden dürfen – und Russland will damit auch den Tourismus ankurbeln. Besucher mit einer Fan-ID können zudem kostenfrei den öffentlichen Nahverkehr in den WM-Austragungsorten als auch im Umkreis nutzen.

Sabiwaka, der Maskottchen-Wolf für die Spiele, heißt ins Deutsche übersetzt: „Der einen Treffer erzielt“. Das, so betonte Koch vom Deutschen Fußballbund DFB, sei bei aller Gastfreundschaft der Russen am Ende hoffentlich aber die deutsche Elf.