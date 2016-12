Ein undurchsichtiger Verein

Die negative Wahrnehmung der Menschen geht einher mit einer Geschäftspolitik, die bisher fast jede Form von finanzieller Transparenz vermissen lässt. Während der FC Bayern Jahr für Jahr in vorbildlicher Weise sein Zahlenwerk vorlegt, ist über den Umsatz, den Gewinn oder das Eigenkapital von RB Leipzig so gut wie nichts bekannt.

Die Leipziger orientieren sich in dieser Hinsicht eher an Bayer Leverkusen oder dem VfL Wolfsburg – zwei Vereine, die ihre finanziellen Daten in den Bilanzen ihrer Eigentümer Bayer und VW entweder verstecken oder verschwinden lassen. Wie die Enthüllungen von „Football Leaks“ belegen, bergen undurchsichtige Geldströme jedoch große Risiken.

Zweifelhafte Geschäftemacher drängen in den Fußball, weil sie große Renditen vor allem im Transfergeschäft wittern. Millionenbeträge werden in Steueroasen verschoben, mit den Rechten an Fußballern hat sich ein reger Handel entwickelt. Wie dubios manche in diesem Geschäft vorgehen, belegen zum Beispiel Versuche, Vereinsbosse in Sexfallen zu locken.

FC Bayern München: Fakten für Fußball-Fans Gründungsjahr 1900.

Heimatstadion Allianz Arena, 2005 errichtet und für 30 Jahre an den Namen des Versicherungskonzerns gebunden.

Deutsche Meistertitel 26, zuletzt 2015/2016.

Pokalsiege 18 Siege, zuletzt 2015/2016 gegen Borussia Dortmund

Champions-League-Siege 5, zuletzt 2012/2013.

Wertvollste Spieler Thomas Müller (75 Millionen Euro), Robert Lewandowski (75 Millionen Euro), Jérôme Boateng (45 Millionen Euro), Manuel Neuer (45 Millionen Euro), David Alaba (45 Millionen Euro)

Kader Wert des Kaders für die Saison 2016/17: rund 580 Millionen Euro

Quelle: Transfermarkt.de, August 2016

Umsatz Konzernumsatz 432,8 Millionen Euro (2012/13) 528,7 Millionen Euro (2013/14) 523 Millionen Euro (2014/15) 626,8 Millionen Euro (2015/16)

Reingewinn Gewinn nach Steuern:

14 Millionen Euro (2012/13), Steuern: 131,9 Millionen Euro 16,5 Millionen Euro (2013/14), Steuern: 174,4 Millionen Euro 23,8 Millionen Euro (2014/15) 33 Millionen Euro (2015/16)

Betriebsgewinn Gewinn vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern (Ebitda) 98,7 Millionen Euro (2013/14) 111,3 Millionen Euro (2014/15) 142,5 Millionen Euro (2015/16)

Eigenkapital 405 Millionen Euro (2013/14) 411 Millionen Euro (2014/15) 424,6 Millionen Euro (2015/16)

Die Macher der großen Fußballshow können sich gegen diese Machenschaften nur mit mehr Transparenz wehren. Und wenn sie selbst nicht dazu bereit sind, Zahlen, Gehälter und Geldströme zu veröffentlichen? Dann muss die Politik reagieren und sie dazu zwingen. Aus einem einfachen Grund: Geheimniskrämerei schadet auf Dauer nur allen.

RB Leipzig: Warum der Aufsteiger so stark ist Spitze RB Leipzig mischt die Fußball-Bundesliga auf. Nach 15 Spieltagen stehen die Sachsen punktgleich mit Tabellenführer Bayern München auf Platz zwei. Wer hätte das gedacht?

Die Gründe.

Geld Klub-Mäzen Dietrich Mateschitz pumpte seit der Vereinsgründung 2009 viele Brause-Millionen in den Verein. So konnten vor der Saison rund 50 Millionen Euro in neue Spieler investiert werden. Für einen Aufsteiger eher ungewöhnlich.

Einkaufspolitik RB weiß sein Geld clever einzusetzen und holt keine abgehalfterten und überbezahlten Stars, setzt stattdessen auf Spieler, die nicht älter als 23 Jahre alt sind. Dadurch sind die Neuzugänge ein gutes Investment in die Zukunft. Man achtet zudem darauf, dass das Gehaltsgefüge nicht gesprengt wird.

Sportdirektor Mit Ralf Rangnick hat der Klub einen erfahrenen Bundesliga-Strategen, der einen Blick für junge Spieler hat und frei walten kann, ohne dass - wie etwa beim Hamburger SV - der Geldgeber ständig mitspricht. Mateschitz hält sich aus dem operativen Geschäft völlig raus und lässt Rangnick machen.

Trainer Ralph Hasenhüttl passt mit seinem Tempo-Fußball und dem Umschalt-Spiel bestens zur Philosophie von Rangnick. Schon in den Jugendteams wird diese Spielweise trainiert. Das für viele Millionen Euro erbaute super-moderne Jugendzentrum passt bestens in das Gesamtkonstrukt des Klubs und lockt zusätzlich viele Talente an.

Disziplin Das junge Personal auf dem Rasen erweist sich als folgsam. Jeder scheint der Linie von Sportdirektor und Trainer zu folgen, zumindest dringt nach außen kein störender Protest. Auch Spieler wie Davie Selke oder Rani Khedira, die wochenlang auf der Ersatzbank sitzen, stänkern nicht rum und ordnen sich dem Erfolg unter.

Umfeld Auch die Stadt Leipzig zieht mit. Der Klub hat sich in den wenigen Jahren ein neues Publikum erspielt, das nichts mit den Krawallen benachbarter Vereine gemein hat. Die Party geht trotzdem ab. Ab Sonntag war das Stadion mit 42.558 Zuschauern zum vierten Mal in fünf Spielen ausverkauft. Kein Wunder, dass über den Bau einer neuen Arena nachgedacht wird.

Der Fußball ist durch die Korruption im Zusammenhang mit der Vergabe großer Turniere bereits gehörig ins Zwielicht geraten. Wenn die große Fußballshow in den Profi-Ligen der Welt auch noch in Verruf gerät, könnte auch die Zuneigung der Fans und deren Zahlbereitschaft sinken. Darauf sollten es die Akteure lieber nicht ankommen lassen.

Noch ist der Fußball global ein Wachstumsmarkt. Wenn er das bleiben soll, braucht das Geschäft rund um den Ball neue Regeln. Nicht nur die Spieler brauchen klare Ansagen und Schiedsrichter, die schlichten. Auch die Macher im Hintergrund müssen besser kontrolliert und offener werden.