Verstöße gegen Financial Fairplay können teuer werden

„Derzeit verstößt Leipzig ziemlich sicher gegen das Financial Fairplay, dazu braucht es angesichts von allein 100 Millionen Euro Investitionen in Transfers keine großen Rechenkünste. Und das könnte RB teuer zu stehen kommen“, heißt es in einem online veröffentlichten Text. Unter dem Strich verblieb vor der Saison 2016/17 ein Minus in der Transferbilanz (Kauf und Verkauf von Spielern) in Höhe von 50 Millionen Euro – das mit Abstand höchste der Liga.

Zählt man die vergangenen drei Spielzeiten zusammen, summiert sich das Minus in der RB-Transferbilanz auf knapp 100 Millionen Euro. Auch dies ist ein Rekordwert unter den 18 Klubs der Bundesliga. Zum Vergleich: Der FC Bayern hat in diesem Zeitraum einen negativen Saldo von 73 Millionen Euro. Borussia Dortmund kommt auf minus 37 Millionen Euro, wie Daten von Transfermarkt.de zeigen.

Die hohen Transfers sind nicht das einzige Problem der Leipziger. Die UEFA schreibe vor, dass ein einzelner Sponsor maximal für 30 Prozent der Gesamteinnahmen beim Sponsoring sorgen darf, so die 11Freunde-Experten. In Leipzig aber kämen wohl rund 75 Prozent der jährlich rund 40 Millionen Euro Werbeeinnahmen von Red Bull. Andere wie Ausstatter Nike oder VW zahlten zusammen gerade mal ein Viertel.

Der Macher von RB Leipzig: Dietrich Mateschitz, Gründer von Red Bull Dietrich Mateschitz Der Red-Bull-Chef und Milliardär hat die Grundlage für die rasante Entwicklung von RB Leipzig gelegt. Was ihn auszeichnet.

Herkunft Geboren ist Mateschitz in Sankt Marein im Mürztal, einem Dorf mit knapp 2700 Einwohnern in der Steiermark. Später arbeitet er nach Schule und Studium bei Unilver, Jacobs Kaffee und Blendax - ehe er auf einer Dienstreise in Asien auf das Getränk „Krating Daeng“ (Thai für Roter Bulle) aufmerksam wird.

Auftritte Mit öffentlichen Auftritten und Aussagen hält sich Mateschitz zurück. Er erscheint gerne in Jeans und Hemd statt im Anzug.

Verschlossen Über den Menschen Mateschitz ist nur wenig bekannt. Journalisten berichteten von Schwierigkeiten bei den Recherchen, 2015 schrieb die FAZ, dass über Mateschitz' Heimatdorf „schon seit Jahren so etwas wie ein kollektives Schweigegelübde“ liege.

Anekdote Ein Telefongespräch zwischen Mateschitz und Ralf Rangnick aus dem Jahr 2012. Mateschitz: „Wo sind sie gerade?“ Rangnick: „Auf meiner Terrasse in Backnang.“ Mateschitz: „Haben Sie einen Hubschrauberlandeplatz?“ Rangnick: „Daran habe ich bei der Planung meines Gartens nicht gedacht.“

Kaffeeklatsch Mateschitz landet mit seinem Hubschrauber auf einem benachbarten Sportplatz. Beim Kaffee überzeugt der Österreicher Rangnick, bei seinem Fußballprojekt einzusteigen.

Das große Ziel „Ein paar Jahre vergehen ja schnell, aber irgendwann wird es so sein“, sagt Mateschitz im SID-Interview 2014 über eine mögliche deutsche Meisterschaft Leipzigs. RB war damals gerade in die 2. Liga aufgestiegen. „Zweifel zählen nicht zu meinen ausgeprägten Charaktereigenschaften“, sagte er außerdem.

Geschäftsidee Er hat die Idee, den Energydrink Red Bull auch in Europa bekannt zu machen. Zusammen mit der thailändischen Herstellerfamilie Yoovidhya gründet Mateschitz Red Bull.

Erfolgsgeschichte 2015 betrug der Gewinn von Red Bull 501 Millionen Euro, die Hälfte davon teilen sich die Familie Yoovidhya (51 Prozent) und der 72-Jährige (49 Prozent).

Vermögen Die Schätzungen von Mateschitz' Gesamtvermögen liegen irgendwo zwischen neun und zwölf Milliarden Dollar.

Konzern Inzwischen ist der Konzern mehr als ein Getränkehersteller. Red Bull ist auch ein Medienunternehmen. Die Grundlage dafür ist finanzstarkes Marketing, der Etat soll über einer Milliarde Euro liegen.

Sport als Hebel Über 600 Sportler sollen bei Red Bull unter Vertrag stehen, darunter nicht nur Extremsportler wie Stratossphärenspringer Felix Baumgartner. Red Bull besitzt inzwischen ein ganzes Sportimperium inklusive Formel-1-Team.

Fußball als Krönung „Wenn wir das nicht irgendwann einmal wollten, sollten wir den Fußball besser an den Nagel hängen“, sagte Mateschitz einst auf die Frage, ob er mittelfristig Bayern und Dortmund Konkurrenz machen wolle.

Im Stadion dabei Im Dezember 2016 war Mateschitz beim 2:0 gegen Hertha BSC erstmals in der Saison im Stadion - und sah bei seinem vierten Besuch in Leipzig den vierten Sieg. Am 21. Dezember hat sich der „Glücksbringer“ auch zum Spiel in München angekündigt.

Bayern und Red Bull? Bayern Präsident Uli Hoeneß will die Gespräche mit Mateschitz über den Bau einer Arena in München wieder beleben. Dort sollen Bayerns Basketballer und das Eishockey-Team von Red Bull München spielen.

RB ist zwar auf der Suche nach neuen Geldgebern. Doch dies ist schwierig. Ein Grund ist die auf den Eigentümer Red Bull zugeschnittene Vereinsstruktur und die Dominanz des Hauptsponsors in der öffentlichen Darstellung. Abschrecken könnte neue Geldgeber auch die anhaltende Fan-Kritik an dem „Retortenverein“ aus Ostdeutschland.

In Umfragen zeigt sich, dass RB Leipzig unter den 36 Profivereinen ein extrem schlechtes Image hat. Bei den Attributen „vertrauenswürdig“, „bodenständig“, „tradionsreich“, „familiär“ und „authentisch“ landen die Leipziger im Vergleich auf dem letzten Rang, Platz 36. Dies ergab eine Studie der Universität Braunschweig, bei der 4122 Deutsche befragt wurden.

„Die kritische Wahrnehmung des Vereins zeigt sich nach wie vor anhand des vorliegenden Sympathiewerts des Vereins“, kommentiert Professor David Woisetschläger. „Dieser konnte zwar gesteigert werden, ist aber erneut der niedrigste unter den 36 Vereinen der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga.“