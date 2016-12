Bulli Das Maskottchen des Fußballvereins RB Leipzig ist ein roter Bulle - was natürlich an den Großsponsor Red Bull und das gleichnamige Getränk erinnern soll, genauso wie das Logo auf dem Trikot. (Foto: AFP)

DüsseldorfRed Bull ist längst mehr als der Vermarkter eines Getränks. Der Konzern, der im Jahr eine halbe Milliarde Euro Gewinn macht, hat sich zu einem Sport- und Medienkonzern weiterentwickelt. Mehr als 600 Sportler gehören zum Reich des Milliardärs Dietrich Mateschitz – und eine Reihe hochkarätiger Sportvereine im Eishockey und Fußball. Einer davon ist RB Leipzig, die „roten Bullen“.

Das Team, das am Mittwoch im Spitzenspiel gegen den FC Bayern antrat, ist die Sensation dieser Bundesliga-Saison. Der Aufsteiger spielt attraktiven Fußball und düpiert etablierte Mannschaften reihenweise. Das damit aufgebaute Selbstbewusstsein reichte vor Weihnachten allerdings noch nicht, um auch noch die Stars des FC Bayern sportlich zu ärgern. Die Leipziger verloren klar 3:0 und können das sicher verschmerzen.

Entscheidender ist mittelfristig ohnehin das wirtschaftliche Drumherum. Wie schnell entwickelt sich RB Leipzig vom Anhängsel des Red-Bull-Konzerns zu einem eigenständigen Fußball-Unternehmen? Hochgepäppelt wurde RB Leipzig mit dem Geld des Brausekonzerns, doch auf Dauer reicht dies nicht, um im Fußball auf europäischer Ebene mitzumischen. Dafür dürften die Regeln der Uefa sorgen.

Red Bull in Zahlen Unternehmen Die Red Bull GmbH ist ein österreichischer Getränkehersteller.

Quelle: Statista

Marktstellung Vor Monster und Rockstar (in Deutschland von PepsiCo vertrieben) ist Red Bull der weltweit führende Anbieter von Energy Drinks.

Mitarbeiter 2015 beschäftigte der Konzern knapp 11.000 Mitarbeiter. Im Jahre 2011 waren es knapp 8300.

Absatz 2015 In absoluten Verkaufszahlen setzte der Konzern 2015 global 5,96 Milliarden Getränkedosen ab.

Absatz 2004 Im Jahr 2004 betrug der Dosenabsatz zwei Milliarden Stück.

Deutschland Im deutschen Lebensmitteleinzelhandel kommt Red Bull laut Daten des IRI-Handelspanels auf einen wertmäßigen Marktanteil von rund 50 Prozent im Energy-Segment.

Umfrage Fast zehn Prozent der deutschen Verbraucher (ab 14 Jahre) haben nach eigenen Angaben 2015 Red Bull konsumiert.

Umsatz 2015 Im Jahr 2015 lag der Umsatz bei rund 5,9 Milliarden Euro (plus 15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr).

Umsatz 2000 Im Jahr 2000 lag der Umsatz bei 794,7 Millionen Euro.

Gewinn 2015 Red-Bull-Erfinder Dietrich Mateschitz verdiente 2015 unterm Strich 501 Millionen Euro – und damit 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin „Trend“. Quelle: Bild

„RB verstößt gegen das Financial Fair Play“, prangern die Fußballexperten von 11freunde.de an. Zum Problem könnten die Uefa-Regeln im wirtschaftlichen Bereich viel schneller als erwartet werden, wenn RB Leipzig weiter so gut spielt und sich am Ende der Saison für die Champions oder Europa League qualifiziert. Aus heutiger Sicht ist das sehr wahrscheinlich.

Bayern München und RB Leipzig im Vergleich. Quelle: Hermes

Laufdistanz Tempobereiche Die besten Zweikämpfer Zweikampftypen Tor-Abschlüsse Tore Torzonen Die besten Passgeber Passhöhe, Passdistanz, Ursprung Zuspiele Strafraumzuspiele, Fouls Ecken Flanken, Freistöße Abseits

In diesem Fall muss die Uefa den Klub in mehrfacher Hinsicht unter die Lupe nehmen: wegen der finanziell auffälligen Transfers zwischen Red-Bull-Vereinen, wegen der Zugehörigkeit zum Red-Bull-Reich und wegen der einseitigen Sponsorenstruktur in Leipzig. All dies bietet Ansatzpunkte für Mauscheleien, die unerwünscht sind.

Dass die Uefa im Zweifel selbst vor hohen Millionenstrafen nicht zurückschreckt, haben bereits die von Scheichs finanzierten Klubs Paris Saint Germain und Manchester City zu spüren bekommen. Zwar dementiert RB Leipzig mögliche Probleme. Doch die Experten von 11Freunde.de sind da völlig anderer Ansicht.