Weltklasse-Stürmer kosten 80 Millionen Euro

Mit dem Italiener Carlo Ancelotti haben die Bayern zudem einen Trainer, der im Gegensatz zu Vorgänger Pep Guardiola gerne auf große Namen mit viel Erfahrung setzt. Zuletzt hatten daher Jungstars wie Joshua Kimmich (22), Kingsley Coman (20) oder Renato Sanches (19) keine Chance, in den Topspielen mitzumachen.

Das es auch anders geht, zeigt der Weg des BVB. Das Ausnahmetalent Dembelé (19) entschied am Mittwoch das packende Halbfinale im DFB-Pokal. Doch für die Bayern ist es keine Option, jungen Spieler viel Spielzeit zu geben. Zu sehr ist der Verein auf Erfolg gepolt, dem müssen sich alle Spieler unterordnen. Das kann schmerzlich sein, wie zuletzt der Fall Thomas Müller zeigte. Ancelotti hat den Weltmeister der Bayern auf die Ersatzbank verbannt, weil er nicht mehr in sein Spielsystem passte.

Um nun in der nächsten Saison erneut in der Champions League anzugreifen und erneut den Titel zu holen, müssen die Bayern wohl ihren Kader weiter verstärken. Das dürfte nicht billig werden, denn die Preise auf dem Transfermarkt schießen weiter in die Höhe – dank der vollen Kassen der englischen Klubs. Weltklasse-Stürmer kosten daher momentan 80 Millionen Euro oder mehr.

Entsprechend hochgehandelt werden in der Gerüchteküche des Transfermarkts Spieler wie der Chilene Alexis Sánchez (FC Arsenal) oder der Kolumbianer James Rodriguez (Real Madrid). Auch der Franzose Antoine Griezmann von Atletico Madrid wird immer wieder genannt. Doch der FC Bayern braucht nicht nur zwei Topstürmer.

Wichtig ist auch, den Mittelfeldstrategen Xabi Alonso adäquat zu ersetzen. Wer dafür in Frage kommt, ist unklar. Am Transfermarkt werden Namen wie Leon Goretzka (Schalke 04) oder Naby Keita (RB Leipzig) gehandelt. Doch beide kommen bisher nicht an das Niveau des Spaniers heran, wären also eher Hoffnungswerte.

Die Bayern-Fans werden daher gespannt sein, welche verrückten Sachen sich die beiden Bayern-Strategen Rummenigge und Hoeneß einfallen lassen. Dass sie nicht untätig bleiben werden, zeigt die Erfahrung. Nach dem Jahr ohne Titel im Jahr 2012 investierten sie die Rekordsumme von 40 Millionen Euro in den Spanier Javi Martínez.

2013 folgte dann das historische Triple – unter Trainer Jupp Heynckes. An diesem Erfolg müssen sich nun alle Nachfolger messen lassen. Und daran dürften sich auch Hoeneß und Rummenigge orientieren, wenn sie demnächst die nächsten Transfers-Coups aushecken. In jedem Fall wird es ein spannender Sommer – und das sicher nicht nur für die Bayern-Fans.