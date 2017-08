Hans-Joachim Watzke ist seit 2005 BVB-Geschäftsführer und gilt als einer der Wortführer im deutschen Fußball. Doch zuletzt mied der Geschäftsführer von Borussia Dortmund die Öffentlichkeit.. Zu Beginn seiner Amtszeit bewahrte der 58 Jahre alte Diplom-Kaufmann den Fußball-Bundesligisten vor der drohenden Insolvenz. In seiner Amtszeit gewann der BVB je zweimal die Meisterschaft (2011/2012) und den DFB-Pokal (2012/2017). Nun spricht er in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über den alten und neuen BVB-Trainer, die jüngste Aufregung um Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang und die Genesung von Weltmeister Mario Götze.

Sie haben sich in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit rar gemacht. Täuscht dieser Eindruck oder gab es dafür besondere Gründe?

Hans-Joachim Watzke: In der Endphase der vergangenen Saison hat sich in der Trainerwechsel-Causa sehr viel auf meine Person konzentriert, obwohl alle Verantwortlichen und alle Gremien innerhalb des BVB immer die gleiche Meinung vertreten haben. In dieser Zeit habe ich keine Interviews gegeben und mich bewusst zurückgezogen. Das stimmt.

Es war zu lesen, Sie hätten die Trennung von Trainer Thomas Tuchel im Alleingang entschieden. Hat Sie das getroffen?

Das konnte ich gut aushalten, es entsprach einfach nicht den Tatsachen. Ich mache keine Alleingänge. Ich arbeite schon sehr lange mit starken Persönlichkeiten wie Michael Zorc und Reinhard Rauball zusammen. Wir vertrauen uns blind, suchen immer den Konsens. Und ich denke, das haben wir auch etliche Jahre unter Beweis gestellt.

BVB: Warum Thomas Tuchel scheiterte Vertrauensbruch Öffentlich hat sich Tuchel nach dem Bombenanschlag gegen die Neuansetzung gegen Monaco geäußert. Intern verlor er allerdings kein Wort darüber. Das ließ die Chefs auflaufen und sorgte so für einen Vertrauensbruch.

Kontrollzwang Tuchel gilt als wahnsinnig penibel. Er kontrolliert akribisch die Ernährung der Spieler, ihr Gewicht und lässt das gesamte Training zusätzlich video-überwachen. Aufgezwungene Meditation und Begrüßungs-Tänze sind da die Spitze des Eisbergs.

Fiese Methoden Mit seinem Kasernenton sorgte Rainer Schrey bereits für Unmut in der Mannschaft. Der Konditions-Fachmann ist bekannt für seine knallharten Übungen. So ließ er zum Beispiel den Jungstar Emre Mor vor den Augen einiger Zeugen auf allen Vieren über den Platz kriechen. Laut „Bild“-Zeitung müsse Schrey am Saisonende gehen.

Heftiger Streit Sven Mislintat entdeckte Aubameyang und Lewandowski und ist bei allen beliebt – außer bei Tuchel. Die „Bild“-Zeitung erklärte, dass ein geplatzter Transfer zu einem heftigen Streit geführt hat. Bereits seit einem Jahr darf der Chefscout nicht mehr das Trainingsgelände betreten.

Merkwürdige Kommunikation Tuchel hat ein Problem mit Hans-Joachim Watzke. Er und der Geschäftsführer kommunizieren ausschließlich über Tuchels Medienberater Olaf Meinking. Das passt der Führungsriege überhaupt nicht.

Spalter "Wohl niemand vorher hat es wie dieser Trainer geschafft, so außergewöhnlich viele Menschen auf den verschiedensten Klub-Ebenen gegen sich aufzubringen." Kicker-Reporter Thomas Hennecke

In der Erklärung, die der BVB nach der Trennung von Tuchel veröffentlichte, hieß es, Sie und Michael Zorc hätte sich „in der Zusammenarbeit mit dem Trainerteam aufgerieben” ?

Ich denke, insbesondere das vergangene Halbjahr hat wirklich allen Beteiligten sehr zugesetzt. Dass Dinge im Fußball sich verändern, ist normal. Das Unnormale war, dass in unserem Fall vor einer Veränderung ein Titelgewinn stand. Wissen Sie, die bequemste Entscheidung wäre doch gewesen, wenn wir uns nach dem Pokalsieg vier Wochen lang für alles hätten feiern lassen. Aber dann startest du in die Vorbereitung und stellst fest, die Probleme sind alle noch da. Wenn man von etwas wirklich überzeugt ist, dann muss man es auch tun! Wir hatten zwei sportlich erfolgreiche Jahre, haben einen Titel geholt, für unseren Trainer war es der erste Titel seiner Laufbahn als Coach. Und das kann uns allen doch niemand mehr nehmen.

Nicht nur wegen der Causa Tuchel liegt eine ereignisreiche Saison hinter dem BVB. Die Stoffwechsel-Erkrankung von Mario Götze, die Fan-Ausschreitungen gegen Leipzig mit anschließender Sperrung der Südtribüne und das Bombenattentat auf den Teambus. War es eine der unruhigsten Spielzeiten für Sie?

Absolut. Die Zeit zu Beginn meiner Tätigkeit beim BVB war anstrengender, weil ich damals aufgrund der Finanzsituation ab und an das Gefühl hatte, morgen wäre der letzte Tag des Clubs. Aber wenn wir die vergangenen acht bis zehn Jahre betrachten, war es definitiv das anstrengendste Jahr für uns alle.