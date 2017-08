„Wir sind die Nummer 2 im deutschen Fußball“

Vor der vergangenen Spielzeit hatten Sie aufgrund der umfangreichen personellen Fluktuation vom „größten Umbruch seit zehn Jahren” gesprochen. Welche Überschrift würden Sie der neuen Saison geben? Immerhin gibt es mit Peter Bosz einen neuen Trainer.

Der Trainer ist zwar neu, aber der Kader ist überwiegend zusammengeblieben. Diesmal sind die Herausforderungen andere. Wir haben sehr ernstzunehmende Konkurrenten, die zuletzt gemessen am eigenen Anspruch teilweise eine unbefriedigende Saison gespielt haben. Leverkusen, Mönchengladbach, Schalke - sie können sich nun komplett auf die Bundesliga konzentrieren, werden dadurch deutlich stärker und versuchen, uns den Rang abzulaufen. Die Bayern und Leipziger sind ohnehin stark. Bei den Hoffenheimern muss sich zeigen, wie sie mit der Doppelbelastung klarkommen. Das Rennen um die ersten Plätze wird enger, davon bin ich überzeugt. Zumal wir mit Verletzungen zu kämpfen haben. Leistungsträger wie Marco Reus, Raphael Guerreiro und Julian Weigl können wir nicht einfach so ersetzen.

Welchen Eindruck haben Sie bisher vom neuen Trainer Peter Bosz?

Er ist sehr ruhig, sehr bestimmt. Er hat sehr klare Vorstellungen von der Art, wie er mit dieser Mannschaft spielen will. Er ist im persönlichen Umgang sehr verbindlich, aber hart in der Sache. Man muss ihm Zeit geben, um seine Vorstellungen umzusetzen.

Die Schatten seiner Vorgänger sind lang. Jürgen Klopp und Thomas Tuchel haben den BVB im europäischen Ranking auf Platz 7 geführt. Kann man diese beachtliche Stellung bei den Summen, die mittlerweile auf dem internationalen Transfermarkt bezahlt werden, noch behaupten?

Das ist sicher die größte Herausforderung - und eine immens schwierige. Im internationalen Fußball explodieren auf Top-Niveau die finanziellen Aufwendungen. Clubs wie Manchester United, Manchester City oder der FC Liverpool pumpen immense Summen in ihre Kader. Die kommen alle mit 280 Stundenkilometern auf der linken Spur mit Lichthupe angerauscht und wollen uns verdrängen.

Auch die Stellung im nationalen Fußball als Nummer 2 hinter den Bayern scheint in Gefahr? Immerhin rangierte Leipzig in der Tabelle zuletzt vor dem BVB.

Wir haben uns in Deutschland eine Position erarbeitet, die es anderen Clubs von der wirtschaftliche Seite und der Strahlkraft zumindest sehr schwer macht, uns ohne Geldflüsse von außen nachhaltig zu attackieren. Wir haben in den vergangenen sechs Jahren zwei Meisterschaften geholt, haben das Double gewonnen, standen im Champions-League-Finale, waren als erster Club überhaupt vier Mal in Serie im Pokalfinale und haben den Pott im Mai wieder nach Dortmund geholt. Ich glaube, wir dürfen uns bei aller Bescheidenheit schon mit Recht die Nummer 2 im deutschen Fußball nennen.