Mit der Verpflichtung von James Rodriguez von Real Madrid ist der FC Bayern noch einmal in neue Dimensionen vorgestoßen. Müssen sich die Fußball-Fans wieder auf einen langweiligen Titelkampf mit einem Alleingang der Münchner einstellen?

Solange keiner diese große ökonomische Lücke zu den Bayern schließt, wird es immer eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass sie Meister werden. Jedenfalls dann, wenn sie - wie in den vergangenen Jahren - alles richtig machen. Aber irgendwann wird es auch mal wieder eine Phase geben, in der das nicht mehr so ist. Da muss man schauen, dass man dann wieder zur Stelle ist.

Nicht nur der FC Bayern, sondern auch der BVB hat mit dem genesenen Mario Götze quasi einen namhaften Neuzugang. Welchen Eindruck haben Sie von ihm?

Es macht sehr viel Freude, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Bei Mario spürst du, dass er befreit ist, weil es ihm deutlich besser geht. Dadurch ist er wieder in der Lage, andere Leistungen abzurufen. Du hast aber auch das Gefühl, dass er in den Planungen des Trainers eine wichtige Rolle spielt. Das tut Mario sehr gut. Er macht auf mich einen sehr gelösten, aber auch sehr fokussierten Eindruck.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc über die Trennung von Tuchel Interview im Kicker Drei Wochen lang hat BVB-Sportdirektor Michael Zorc kein Interview gegeben und öffentliche Erklärungen vermieden. Einen Tag nach der Entlassung von Trainer Thomas Tuchel spricht er im Kicker.

(Quelle: Kicker, Donnerstagsausgabe, 1. Juni 2017)

Intrigenspiel oder Schmierenkomödie? Zorc: „Diese Beschreibungen und Vorwürfe sind nicht richtig. Ich weise sie für uns komplett zurück. Wir haben uns in dieser Sache regelkonform verhalten.“

Die Mär vom Konflikt Dass die Trennung von Tuchel auf einen persönlichen Konflikt zwischen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und dem Trainer heruntergebrochen, möchte der 54-Jährige so nicht stehen lassen. „Mit dieser Mär möchte ich aufräumen. Die Trennung war das Resultat eines längeren Prozesses“, betont Zorc.

Kein Alleingang von Watzke „Und wenn ich das auch mal sagen darf, um von dieser Personifizierung wegzukommen: Beim BVB gibt es im sportlichen Bereich keine Entscheidung, die nicht von mir getroffen und/oder inhaltlich komplett mitgetragen worden wäre. Deshalb ist es völlig falsch, von einem Alleingang von Aki Watzke zu sprechen.“

Bewusste Zurückhaltung Während Watzke in der Öffentlichkeit stets präsent war, hatte sich Zorc zurückgehalten. „Noch mehr Unruhe als ohnehin schon machte in der Endphase der Meisterschaft keinen Sinn“, erklärt Zorc.

Sportliche Ziele Zorc ordnete sein Tun zuletzt dem sportlichen Erfolg unter: „Die Aufgabe bestand vor allem darin, in der täglichen Arbeit die Saison mit Thomas Tuchel so gut wie möglich zuende zu bringen – und unsere Ziele zu erreichen. Das ist uns trotz der Unruhe auch gut gelungen.“

Kein Vertrauen zu Tuchel Auf die Frage, ob die Trennung alternativlos war, sagt Zorc: „Uns fehlte in dieser personellen Konstellation das Vertrauen, perspektivisch erfolgreich zusammenzuarbeiten und mit einem ‚Weiter so‘ in die neue Saison gehen zu können.“

Hat er sich aufgerieben? Kein Kommentar zu den Hintergründen. Nur dies: „Was wir nicht brauchen, sind gegenseitige Verurteilungen und Bewertungen, wer welche Fehler gemacht hat.“

Das erklärte Ziel? „Ruhe im Karton“ – „Das ist unabdingbar.“ „Der Eindruck, den wir in den vergangenen Monaten gemacht haben, war untypisch für uns.“

Wochenlang gab es Schlagzeilen über Aubameyang. Zunächst hieß es, er wechselt in diesem Sommer nach China. Zuletzt wurde über einen Transfer im kommenden Winter berichtet. Können Sie garantieren, dass er die ganze Saison bleibt?

Das wäre ja Scharlatanerie. Definitiv kannst du heute im Fußball gar nichts mehr garantieren. Aber wir gehen fest davon aus, dass er diese Saison für Borussia Dortmund spielt. Ein Szenario, unter dem das nicht so sein sollte, ist aktuell nur ganz schwer vorstellbar. Was da in den vergangenen Wochen an Transfergerüchten in einigen Medien konstruiert wurde, war teilweise kompletter Wahnsinn. Selbst mit knallharten Dementis kommst du heutzutage einfach nicht mehr dagegen an. Deshalb muss man viele mediale Themen in der Transferperiode einfach gelassen sehen und wohl über sich ergehen lassen. Es gibt ja keine Alternative dazu.

Bereits an diesem Samstag steht mit dem Supercup das erste Pflichtspiel an. Welchen Stellenwert hat diese Partie für Sie?

Wenn Borussia Dortmund gegen Bayern München spielt, ist das ein wichtiges Spiel. Da schaut die Fußball-Welt hin. Vor wenigen Tagen hat Real Madrid gegen den FC Barcelona vor 70 000 Zuschauern in Miami gespielt. Der Kartenpreis lag zwischen 500 und 1000 Dollar. Daran erkennt man, was solche Spiele wie Real gegen Barcelona oder Dortmund gegen München bedeuten. Zwischen Rivalen gibt es keine Freundschaftsspiele. Deshalb nehmen beide Teams diesen Vergleich inmitten der Vorbereitung sehr ernst. Und das ist auch genau die richtige Herangehensweise.