Fehlt Lahm?

Man könnte jetzt sagen: Es fehlt ein Mann wie Jupp Heynckes. Oder ein Bastian Schweinsteiger. Es fehlt ein anderes Spielsystem für den kriselnden Thomas Müller, ein Vertreter für Robert Lewandowski, eine echte Nummer zwei, eine neue Philosophie. In der Addition fehlt verdammt viel. Vielleicht aber auch nur einer: Ein Typ wie Matthias Sammer. Der Einfluss des ehemaligen Sportdirektors, aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, wird häufig relativiert. Strohmann für Hoeneß, heißt es, Schaufensterpuppe für die Fernsehkameras. An den Transfers habe er wenig gewerkelt und wenn, zeichnete er sich für die Flops verantwortlich.

Das redet sich manch Münchener aber im Nachhinein auch schön. Sammer ist akribischer Arbeiter, Grantler, „Motzki“, wie ein Spitzname aus alten, aktiven Zeiten noch lautete. So wie er einst als Libero das Spiel vor sich zu lesen vermochte, so vermag er das Fußballgeschäft zu lesen. Natürlich geht die ewige Kritik an die Nerven, vielleicht an die Substanz. Aber die Selbstherrlich- und Gerechtigkeit, die sich seit Hoeneß‘ Rückkehr aus dem Gefängnis auf den Stuhl des Lenkers und Chefaufsehers in München ausgebreitet hat, erweist sich als nicht zielführend – und überraschend hohl.

Vielleicht kann der Mann, der im Rentenalter noch einmal das Zepter schwingt, dem mittelständischen Unternehmen, dem er nun vorsitzt, einen Wachstumskurs vorgeben. Vielleicht ist es aber eher an der Zeit, wieder einen starken Sportdirektor zu installieren. Der hätte vielleicht Phillip Lahm heißen können, doch die Chance, den langjährigen Kapitän und Münchener an den Verein zu binden, wurde verpasst. Zumindest als Ausbilder für seinen sportlichen Nachfolger Joshua Kimmich konnte Lahm noch fungieren. Auch das ist etwas, woran die Bayern zuletzt bemerkenswert scheiterten.

Auf dem vakanten Posten des Sportchefs braucht es nun wieder jemanden mit klarer Kante und klarer Ausrichtung. Jemanden, der im Ballungsraum München, Einzugsbereich für das ganze Bundesland Bayern und darüber hinaus, wieder echte Eigengewächse heranzüchtet und in die Mannschaft integriert. Der das Wirtschaftsunternehmen FC Bayern München AG professionell aufstellt, wozu gehört, sich dem eigenen Markenkern zu widmen.

Der lautet nicht wie beim Konkurrenzunternehmen Borussia Dortmund KGaA „Echte Liebe“, das Motto lautet „Mia san mia“. Und so muss der FC Bayern mit sich und seinen Fans ins Reine kommen, bevor er wieder auf höchstem internationalem Niveau glänzen und wachsen kann.