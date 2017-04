 Fehlentscheidungen im Fußball: „Der Gralshüter kann der Videobeweis nicht sein“

Irregulärer Treffer Entscheidungen werden durch das schnellere Spiel schwerer, Fehler durch unzählige Kameras gnadenlos dargelegt. (Foto: dpa)

KölnFür Tobias Stieler ist der Fall klar. „Wäre ich hier Schiedsrichter, würde ich gerne korrigiert werden wollen“, sagt der FIFA-Referee. Manuel Gräfe, Deniz Aytekin und Daniel Siebert stimmen ihm zu. Der eine zögerlich, der andere energisch. Doch sie alle würden die falsche Elfmeter-Entscheidung ihres Kollegen Markus Schmidt im Spiel Ingolstadt gegen Bremen gerne korrigieren.

Hellmut Krug gibt seinen vier Unparteiischen in der Sache recht. „Diesen Elfmeter gibt man eher nicht“, sagt der Schiedsrichter-Manager der Deutschen Fußball Liga (DFL). Aber die Fehlentscheidung war dem Projektleiter nicht klar genug für einen Eingriff des Video-Assistenten: „Denn da war nicht nichts. Und wir wollen nur bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen eingreifen.“ Man einigt sich auf einen Mittelweg, den man laut Krug „nicht häufig gehen will“. Man würde den Schiedsrichter in die Review Area am Spielfeldrand bitten, damit er sich dort die Szene selbst ansehen kann.

Dieses Beispiel aus der Schiedsrichter-Schulung am 30. Spieltag zeigt, wie komplex das Thema Videobeweis ist. Ab der kommenden Saison werden alle Spiele der ersten Liga von einem TV-Assistenten überwacht. Der kann mit Hilfe von bis zu 17 Kamera-Einstellungen knifflige Entscheidungen ansehen - pro Spiel sind es durchschnittlich zwei bis sechs - und den Kollegen im Stadion darauf hinweisen.

Fußball: So läuft der Videobeweis in der Bundesliga Wann kommt der Videobeweis? Zur kommenden Saison. Das erste Pflichtspiel ist der Supercup, danach in allen Erstligaspielen und auch in der Relegation. Quelle: dpa

Wie läuft er ab? In einem Studio in Köln sitzt je ein Video-Assistent (VA) pro Spiel, hinzu kommen bis zu zwei Supervisor. Bei fragwürdigen Szenen lässt der VA sich von einem Operator Aufnahmen aus bis zu 17 Kamera-Perspektiven aufzeigen. Ist er sicher, dass es sich um einen Fehler handelt, gibt er dem Schiedsrichter in Absprache mit dem Supervisor Bescheid. Der Unparteiische hat aber das letzte Wort, muss die Korrektur nicht annehmen und umsetzen. Ebenfalls in Köln laufen derzeit Schulungen als gemeinsames Projekt von DFB und DFL.

Wann greift der Video-Assistent ein? Das Protokoll des International Football Association Board IFAB sieht genau vier Fälle vor: Bei Toren, Elfmetern, Roten Karten oder Spielerverwechslungen. Kurz: Bei allem, was zu „spielrelevanten Situationen” gezählt wird.

Warum zählen Gelb-Rote Karten nicht dazu? Ein Grenzfall. Aber eine Konsequenz, weil auch bei Gelben Karten nicht eingegriffen wird. „Würde man die Berechtigung der zweiten Gelben Karte überprüfen, müsste man dies zwangsläufig auch schon bei der ersten tun”, sagt Projektleiter Hellmut Krug: „Dies würde zu einer hohen Anzahl weiterer Überprüfungen führen. Mitunter 10 bis 15 – eine Belastung, der der Video-Assistent kaum gerecht werden kann.”

Wie viele Szenen werden betroffen sein? Die VAs schauen sich in der Schulung pro Spiel etwa zwei bis sechs knifflige Szenen an. Krug spricht von 90 klaren Fehlern an den ersten 29 Spieltagen, von denen 65 durch die technischen Hilfsmittel bei optimalem Verlauf hätten korrigiert werden können. Das wären 2,2 Fälle pro Spieltag und entspricht etwa einer Korrektur in jedem vierten Spiel.

Wie viel Ermessensspielraum gibt es? Er soll nur in ganz eindeutigen Fällen eingreifen. Krug will durch eine Auswahl von Präzedenzfällen nach Ablauf der bis Saisonende laufenden Schulungen Kriterien für eine möglichst klare, einheitliche Linie entwickeln.

Wird das Spiel zerpflückt? Die klaren Fehlentscheidungen können sehr schnell als solche identifiziert werden, werden sofort weitergegeben und vom Schiedsrichter in der Regel sofort umgesetzt. Das Ganze dauert dann wenige Sekunden. Theoretisch kann der Schiedsrichter nach einem Hinweis die sogenannte Review Area nutzen und sich in diesem abgesperrten und für Spieler verbotenen Bereich am Spielfeldrand auf einem Tablet oder Monitor die Szene ansehen. Das kann ein bis zwei Minuten dauern. Deshalb will Krug dieses Mittel nur in Ausnahmefällen anwenden. Zumal diese Fälle meist nicht zu den eindeutigen gehören, die eine Korrektur zwingend erfordern.

Wer wird als Assistent fungieren? Die drei Schiedsrichter Jochen Drees, Wolfgang Stark und Günter Perl werden wegen Erreichens der Altersgrenze von 47 Jahren im kommenden Jahr nicht mehr in der Bundesliga pfeifen. Sie könnten daher theoretisch an fast jedem Spieltag als VAs eingesetzt werden. Hinzu kommen pro Wochenende vier bis sechs aktuelle Bundesliga-Schiedsrichter. Doppelt eingesetzt werden könnte der VA des Freitagabendspiels (nochmal am Samstag) und der des Samstagabendspiels (am Sonntag). Grundlage bei den Ansetzungen ist die auf diesem Arbeitsfeld in den letzten Monaten nachgewiesene Qualität.

Wie werden die Zuschauer informiert? Der Fernseh-Zuschauer wird den Vorgang nachvollziehen können. Die für die Entscheidung maßgebliche Kamera-Perspektive wird den übertragenden TV-Sendern als Signal zur Verfügung gestellt. Eventuell wird die Szene sogar auf der Stadion-Leinwand gezeigt. Darüber ist aber noch keine Entscheidung gefallen.

Wie halten es andere mit dem TV-Beweis? Eingesetzt wird er derzeit in Europa nur im niederländischen Pokal. Frankreich nutzt ihn aber in der diesjährigen Relegation, andere Länder wie Italien oder Portugal steigen ebenfalls ein. Der Weltverband FIFA nutzt ihn bei der U20-WM und dem Confed-Cup und entscheidet im März 2018 über eine Nutzung bei der WM 2018. Wenn dieses Votum negativ ausfällt, dürfte der Video-Beweis auch in den Ligen ab 2018 wohl nicht mehr genutzt werden. Der europäische Verband UEFA, unter dessen Regie die Champions League ausgespielt wird, verweigert sich bis jetzt.

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Krug ist in den vergangenen Jahren längst vom Gegner zum Befürworter des technischen Hilfsmittels geworden. Und unter den aktuell 23 Erstliga-Referees gebe es gar keinen, der nicht dafür wäre, betont Aytekin. „Es hilft uns doch, wenn falsche Entscheidungen korrigiert werden“, sagt er. Der 39-Jährige weiß aber auch, dass Diskussionen bleiben werden. „Es gibt Situationen, die nicht eindeutig sind. Es wird weiterhin Fehler geben. Und es wird auch manche geben, die bei anderer Wahrnehmung sagen: Jetzt hat er den Videobeweis und sieht es immer noch nicht.“

Der einzige Deutsche, der die technischen Hilfsmittel schon unter Wettkampfbedingungen getestet hat, ist Stieler. Er assistierte Felix Zwayer beim Länderspiel zwischen Frankreich und Spanien. Und griff gleich zweimal ein, beide Male zu Ungunsten der Gastgeber. Beide Entscheidungen waren nach der Korrektur richtig, das Projekt galt als gelungen. Die Überwindung, als Stimme aus dem Off einzugreifen, ist aber durchaus groß. „Man braucht Mut“, sagt Stieler. „Davonstehlen gilt nicht.“ Unter den Schiedsrichtern gebe es aber keinerlei Befindlichkeiten: „Ich werde lieber korrigiert, als dass ich damit leben muss, vielleicht das Spiel entschieden zu haben.“

Das passierte in der für die Schiedsrichter unglücklich verlaufenen Saison 2015/16 öfter als es ihnen lieb war. Entscheidungen werden durch das schnellere Spiel schwerer, Fehler durch unzählige Kameras gnadenlos dargelegt. „Und im Stadion weiß via Handy eine Minute später jeder Bescheid“, sagt Aytekin. Unlogisch deshalb, dass die Schiedsrichter dieses Know-How bisher nicht nutzten.

90 klare Fehlentscheidungen habe es bis inklusive des 29. Spieltags in der Bundesliga gegeben, berichtet Krug. 65 davon wären via Videobeweis zu verhindern gewesen. In den fünf Spielen vom Samstag sind es zwei. In München wurde ein „sonnenklarer“ Elfmeter für die Bayern übersehen. Und Ingolstadt hätte kurz nach dem fragwürdigen Strafstoß einen klaren bekommen müssen. Schmidt hatte ein Foul fälschlicherweise außerhalb des Strafraums wahrgenommen. „Im Stadion schwer zu sehen, aber mit den TV-Bildern in Sekundenschnelle zu erkennen“, sagt Krug. „Hier hätten wir eingegriffen.“

Anders als bei einer ebenfalls fraglichen Strafraum-Situation in Hamburg. Der dieses Spiel in der Simulation betreuende Gräfe möchte eingreifen. „Mir reicht das nicht“, sagt Krug. Auch das sei eher ein Elfmeter, aber kein klarer Fehler. „Das ist das Paradebeispiel“, sagt Gräfe. „Der Gralshüter kann der Videobeweis nicht sein.“

Man müsse keine Angst haben, sagt deshalb auch Krug allen, die fürchten, das Wesen des Spiels werde zerstört. „Es wird weiterhin Diskussionen geben im Fußball. Aber die klaren Fehlentscheidungen können wir in Zukunft vermeiden.“