Fifa-Präsident Infantino WM-Erweiterung gegen den Willen der großen europäischen Verbände. (Foto: Reuters)

ZürichDie Mammut-WM kommt. Im Eiltempo hat die Fifa die umstrittenen Pläne für das Mega-Event durchgewunken. 2026 wird der Fußball-Weltmeister erstmals bei einem Turnier mit 48 Mannschaften gekürt, die deutschen Kritiker von Bundestrainer Joachim Löw bis Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge fanden mit ihren Bedenken kein Gehör. Das Fifa-Council beschloss die Aufstockung um satte 50 Prozent bei seiner Sitzung am Dienstag in Zürich einstimmig - und im Blitzverfahren. Nach etwas mehr als 90 Minuten wurde die Nachricht vom Weltverband per Twitter verkündet.

Statt der bislang acht Gruppen mit jeweils vier Teams wird es in neun Jahren in der Vorrunde 16 Gruppen mit je drei Mannschaften geben. Voraussichtlich werden die Teams auf den Plätzen eins und zwei jeder Gruppe in die neue K.o.-Zwischenrunde einziehen. Danach geht es wie beim bislang üblichen 32er-Format mit dem Achtelfinale weiter. Der Weltmeister muss somit bis zum Titel wie bislang sieben Spiele absolvieren. Andere Details zur Mega-WM wollte die Fifa erst nach Ende der Sitzung am Dienstag bekanntgeben. Bekannt wurde allerdings bereits, dass die Fifa sich von dieser Variante Mehreinahmen von 6,5 Milliarden Dollar verspricht – das wäre eine Steigerung um 20 Prozent.

Warum der Fußball eine Mammut-WM will Welche Konflikte gibt es? Der Plan von Weltverbandschef Gianni Infantino ist beschlossen: Die Mammut-WM ab 2026 mit 48 Mannschaften kommt. Doch die Interessenkonflikte zwischen den kontinentalen Verbänden sind groß. Das alte Fußball-Europa will seine Pfründe sichern. Der deutsche Fußball hat eine klare Haltung, saß aber nicht am Verhandlungstisch.

Wieso soll es mehr WM-Teilnehmer geben? Die Idee mit einer 40er-WM stammt vom einstigen UEFA-Präsidenten Michel Platini. Sein Funktionärs-Ziehsohn Gianni Infantino punktete damit erfolgreich in seinem Wahlkampf für den Posten als Fifa-Chef gerade in Afrika und Asien. Nach wenigen Monaten im Amt überraschte der Schweizer dann mit diversen neuen Varianten, um sogar 48 Teams die Teilnahme zu ermöglichen. Unstrittig ist, dass der nach den Skandalen klamme Weltverband seine Einnahmen mit einem Mammutturnier im Vergleich zur aktuellen Variante mit 32 Mannschaften steigern würde – laut einem internen Fifa-Papier angeblich um rund eine Milliarde Dollar.

Welche Vorschläge gab es? Vier Varianten lagen auf dem Tisch, zwei für eine WM mit 40, zwei mit 48 Teams. Bei 48 Teams kommt es nun wahrscheinlich zu einer Playoff-Runde von 32 Mannschaften, wobei die Sieger zu 16 gesetzten Teams stoßen würden, gefolgt vom bisher üblichen Modus mit acht Gruppen á vier Teams. Die Gesamtzahl der WM-Spiele steigt voraussichtlich von 64 auf 80 Partien. Details zum Modus wollte die Fifa nach Ende der Sitzung am Dienstag bekanntgeben.

Was spricht gegen eine größere WM? Die WM wird komplizierter und sportlich ungerechter. Bei Gruppen mit fünf Teams wären Mauscheleien einfach, mehrere Teams zudem früh ohne Chance auf ein Weiterkommen. Bei 16 Dreiergruppen würden auch Absprachen im letzten Spiel drohen, mit und ohne Elfmeterschießen. Fundamentalkritik kommt aus dem europäischen Profifußball. Die reichen Europäer sehen eine Überbelastung der von ihnen teuer bezahlten Superstars. Die europäischen Ligen stellen die mit Abstand meisten WM-Spieler.

Warum war Joachim Löw gegen eine Erweiterung? Der Bundestrainer, der den höchsten sportlichen Wettkampf propagiert, fürchtet eine „Verwässerung“ der Fußball-Qualität. Die nervte Löw schon bei der 24er-EM vergangenen Sommer.

Wer hat über die Erweiterung entschieden? Eigentlich sollte das Fifa-Council weniger operative Macht haben. Doch auch nach den neuen Regularien konnte das Gremium mit seinen derzeit 33 Mitgliedern aus allen sechs Konföderationen das WM-Format bestimmen. Der deutsche Fußball saß dabei nicht mit am Tisch. Der Platz von Wolfgang Niersbach ist nach dessen Sperre und Rücktritt noch nicht besetzt.

Man müsse diese Einzelheiten vor einer Bewertung abwarten, sagte Bayern-Coach Carlo Ancelotti im Trainingslager in Katar. Die Fifa habe versprochen, dass sie die Zahl der Spiele für jedes Team nicht ändern werde. Der Kalender ist dem Italiener aber ohnehin zu voll.

Die Gesamtzahl der WM-Spiele steigt voraussichtlich von 64 auf 80 Partien. 2018 und 2022 findet die WM noch mit 32 Teams statt, da für die Turniere schon entsprechende Marketing-Deals abgeschlossen sind. Den Fifa-Funktionären lagen insgesamt vier Reformmodelle vor, darunter zwei mit 40 Teams, die durch andere Vorrundenkonstellationen noch mehr WM-Spiele bedeutet hätten. Diese Varianten wurden abgelehnt, wie auch das Format mit einer Playoff-Runde vor dem eigentlichen Turnierstart.