 Fifa-Regeländerungen: Bundesliga-Trainer von Regeländerungen wenig begeistert

Ralph Hasenhüttl Leipzigs Trainer ist nicht so begeistert. (Foto: dpa)

Zürich„Die FIFA hat viele schlaue Ideen. Ich kann mir Fußball ohne Abseits zum Beispiel nicht vorstellen”, sagte Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl und fügte hinzu: „Ich halte gravierende Regeländerungen für fragwürdig.”

Ähnlich sieht es Bayern-Coach Carlo Ancelotti, der bei einer derartigen Maßnahme „einen anderen Sport” befürchtet. Dem pflichtete Trainer-Kollege Ralph Hasenhüttl bei. „Ich halte es für einen Fehler, Abseits abzuschaffen, weil fast alles oder sehr viel an Taktik an der Abseitsfalle hängt. Das würde schon gravierende Veränderungen mit sich bringen”, sagte der Trainer der Überraschungsmannschaft RB Leipzig. Auch Arsène Wenger, der langjährige Coach des englischen Premier-League-Spitzenclubs FC Arsenal hat an solchen Vorschlägen „kein großes Interesse”. Nicht Veränderung, sondern Verbesserung sei das wirkliche Ziel, betonte der Elsässer.

Der einstige Weltklassestürmer van Basten hat da eine andere Meinung. „Wenn man ohne Abseits spielt, gibt es mehr Möglichkeiten, ein Tor zu schießen”, sagte er der „Sport-Bild”. Infantino hatte den Europameister von 1988 zum Technischen Direktor beim Weltverband gemacht, der sich gezielt mit der Innovation des Fußballs beschäftigen soll.

Dabei bracht der Niederländer auch ein Shoot-out ins Gespräch, um nach jedem Gruppenspiel auch bei Gleichstand nach 90 Minuten einen Sieger zu ermitteln. Das könne wie folgt ablaufen: Jede Mannschaft habe fünf Versuche. Nach dem Pfiff des Schiedsrichter laufe der Spieler aus 25 Metern auf den Torwart zu. Innerhalb von acht Sekunden müsse die Aktion ähnlich wie im Hockey abgeschlossen sein.