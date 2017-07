Prominente Neuzugänge

Schließlich besagen die Zahlen auch, dass das deutsche Ausbildungsprinzip im Fußball tragfähig ist. Auf den gut ausgebildeten Talenten der niederklassigen Vereine liegt oft der Transferfokus der 1. Liga. Die Klubs aus dem Oberhaus investieren die maßgeblich höheren Einnahmen aus TV-Geldern, Sponsoreneinnahmen und Prämien verstärkt in jüngere Spieler, deren Marktwert noch steigt. Und mit deren Verkauf in konkurrierende, finanzstärkere Ligen wie Premier League und Primera Divison haben sie ein belastbares Geschäftsmodell für sich entdeckt.

Der Studie zufolge erwirtschaften die 18 Zweitligisten im Schnitt einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Mit ihrem Gesamtumsatz (ohne Transfererlöse) übertrifft die 2. Liga damit andere europäische Topligen wie die niederländische Eredivisie.

Deloitte-Studie 2017: Die Finanzen der Bundesliga Umsatz Die Bundesliga setzte 2,71 Milliarden Euro in der Saison 2015/16 um. Transfererlöse sind hier nicht enthalten.

Quelle: „Annual Review of Football Finance“ von Deloitte

Transfererlöse Transfererlöse werden für die Bundesliga immer wichtiger, sie stiegen in der Saison 2015/16 auf 533 Millionen Euro von 231 Millionen Euro.

Gesamtumsatz Wenn man Transfererlöse zum Gesamtumsatz hinzurechnet, steigt der Gesamtumsatz auf 3,24 Milliarden Euro – ein Plus von fast 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Werbung Traditionell ist die Bundesliga bei den kommerziellen Erlösen besonders stark. Mit einem Umsatz von rund 1,25 Milliarden Euro (+111 Millionen Euro/+10 Prozent) lag sie hier europaweit auf dem zweiten Rang.

Medienerlöse Das starke Umsatzwachstum der Bundesliga lässt sich vor allem anhand der gesteigerten Medienerlöse erklären. Diese machen mit 202 Millionen Euro rund 63 Prozent des Gesamtwachstums ohne Berücksichtigung der Transfererlöse aus.

Zuschauermagnet Die Bundesliga lockt die Fans weiterhin in Scharen ins Stadion. Mit einem Zuschauerschnitt von 42.421 pro Spiel ist sie die klare Nummer eins im Weltfußball. Die Spieltagerlöse stiegen minimal auf 528 Millionen Euro.

Spielergehälter Insgesamt zahlten die Bundesliga-Clubs 1,34 Milliarden Euro an Gehältern. Dies entspricht einem Plus von 8 Prozent oder 95 Millionen Euro.

Gewinne Der operative Gesamtgewinn (inklusive Transfers) der Bundesliga sank im Geschäftsjahr 2015/16 um zehn 10 Prozent auf 284 Millionen Euro.

Profitable Klubs Im Schnitt konnte jeder Klub der Bundesliga einen Gewinn von 16 Millionen Euro ausweisen, 16 der 18 Clubs erzielten ein positives Ergebnis. In der Vorsaison war dies nur elf Clubs gelungen.

Umsatzausblick „Mit den ab der Saison 2017/18 in Kraft tretenden nationalen und internationalen Medienrechteverträgen werden die Umsätze in diesem Bereich in den nächsten vier Jahren um etwa 75 Prozent steigen.“ Deloitte-Experte Hollasch.

Wachstumstreiber Zusammen mit zu erwartenden Rekord-Transfers und kontinuierlich steigenden kommerziellen Erlösen stellen Medienerlöse die größten Wachstumstreiber der Bundesliga dar. „Auch wenn die Bundesliga dadurch nicht in die Sphären der Premier League vorstoßen wird, sollten diese Faktoren dazu beitragen, mittelfristig den zweiten Platz zu verteidigen“, urteilt Deloitte-Experte Hollasch.

Die zweithöchste englische Spielklasse, die Championship, setzte indes mit 745 Millionen Euro noch 216 Millionen mehr um. Allerdings gehen die Klubs in England dabei auch ein deutlich höheres Risiko und gaben mehr Geld für Personal aus, als sie einnahmen. Dagegen lag der Anteil der Gehaltskosten am Gesamtumsatz bei den deutschen Zweitligisten bei 47 Prozent.

An prominenten Neuzugängen fehlt es trotz der geringen Ablösen aber nicht: In Kevin Großkreutz heuerte sogar ein Weltmeister bei Darmstadt 98 an. Neben etlichen ehemaligen Erstligaspielern sind auch viele ausländische Nationalspieler wie der Australier Robbie Kruse (VfL Bochum), der Norweger Havard Nielsen sowie der Schwede Emir Kujovic (beide Fortuna Düsseldorf) am Start.

Der 1. FC Nürnberg hat in Ewerton einen brasilianischen Innenverteidiger verpflichtet, Ingolstadt in Paulo Otavio einen Linksverteidiger aus dem Land des Rekord-Weltmeisters. Vielfach Spieler, die in einem anderen Umfeld den Neustart wagen, und hoffen, wieder zu glänzen und in ihre Rollen zu finden.

Da die Transferliste erst am 31. August schließt, haben die Zweitligaklubs noch bis zum sechsten Spieltag Gelegenheit, ihre Kader aufzufrischen oder Spieler abzugeben. Die meisten haben ihre Personalplanungen allerdings abgeschlossen, einige hoffen auch noch auf weitere Schnäppchen im Ausverkauf kurz vor Toreschluss.