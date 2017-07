So viel Umsatz wie nie zuvor

Diese Art von Durchschnitt könnte sich als Segen für die Liga erweisen. Zwar fehlen in Stuttgart und Hannover zwei Zugpferde des ligaweiten Zuschauerschnitts. Dafür sind die Chancen, die Glasdecke zu durchbrechen in dieser Saison entsprechend hoch.

Es gibt keine Klubs, die das Finanzgefüge nach oben sprengen, wie es in den vergangenen Jahren die abgestiegenen Bundesligisten, aber auch ambitionierte Fußballprojekte wie Hoffenheim und vor allem Leipzig taten. Die meisten Vereine, die sich nach oben orientieren, kämpfen mit ähnlichen Mittel.

Denn der Transfermarkt in der 2. Fußball-Bundesliga ist ein Schnäppchenmarkt. Ablösesummen in Millionenhöhe kommen so gut wie gar nicht vor. Das Prinzip ist eher: Viele Spieler für wenig Geld. Unmittelbar vor Saisonstart haben die 18 Klubs bislang etwa 130 Spieler verpflichtet, dazu kommen noch etliche Junioren aus den eigenen Reihen.

Fußball: Manager und Trainer über den Transfermarkt Max Eberl „Das ist Wahnsinn, wie Monopoly“, sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach im kicker-Interview: "Gesund ist das nicht. Wir müssen hochsensibel sein und aufpassen, dass der Volkssport Fußball nicht seine Basis verliert."

Christian Streich „Das ist Brutalo-Kapitalismus, der gelebt wird. Anscheinend ist es so gewollt“, klagte der Freiburger Trainer bei Sky Sport. Grund war der geplatzte Transfer des 20-jährigen Cengiz Ünder, der kurz vor einem Wechsel in den Breisgau stand. Der AS Rom bot jedoch kurzfristig 13 Millionen Euro plus zusätzliche Zahlungen. Da konnten die Freiburger nicht mitbieten.

Michael Zorc BVB-Sportchef Michael Zorc sagte gegenüber „Sport Bild“: „Wir haben entschieden, dass das Fenster für einen Wechsel von Auba jetzt zu ist. Entscheidend war der Faktor Zeit. Wir wollten und werden jetzt mit ihm planen. Das haben wir ihm und seiner Familie und seinen Beratern gegenüber auch offen kommuniziert.“

Andries Jonker „Wenn du Bundesliga spielen willst, bist du bei uns herzlich willkommen.“ Mit dieser SMS warb der Trainer des VfL Wolfsburg, Andries Jonker, um seinen Ex-Spieler Thomas Müller von Bayern München – im Scherz. Nach dem Transfer des kolumbianischen Star-Spielers James Rodriguez von Real Madrid zum FC Bayern dachte Jonker sogleich an den deutschen Nationalspieler, der möglicherweise mehr denn je um seinen Stammplatz bei den Bayern bangen muss.

Jose Mourinho Trainer José Mourinho hat eine Rückkehr von Weltfußballer Cristiano Ronaldo zu Manchester United ausgeschlossen. „Er ist so ein wichtiger Spieler für seinen Club. Ein Spieler mit enormer Wirtschaftskraft. Wir haben keinen Grund finden können, der uns zu dem Gedanken Anlass geben würde, dass Ronaldo gehen könnte“, sagte Mourinho.

Sportzeitung „Marca“ Eine Milliarde Euro beträgt die vertraglich festgeschriebene Ablösesumme, für die Cristiano Ronaldo aus seinem bis 2021 gültigen Vertrag herausgekauft werden kann. Die Madrider Sportzeitung „Marca“ rechnete jedoch vor, dass ein möglicher Transfer realistischerweise 400 Millionen Euro im Gesamtpaket kosten würde. Für 200 Millionen wäre Real Madrid demnach bereit, seinen Superstar ziehen zu lassen.

Jörg Schmadtke Fußball-Bundesligist 1. FC Köln geht mit den rund 30 Millionen aus dem Verkauf von Stürmer Anthony Modeste nach China nicht auf große Kauftour. „Wir zahlen erst einmal Steuern. Und ob wir den Rest dann deponieren und abwarten, oder ob wir nochmal interessante Dinge finden, zeigt sich dann. Vielleicht warten wir auch bis zum Winter oder sogar bis zum nächsten Sommer“, sagte Manager Jörg Schmadtke am Rande der „11Freunde-Meisterfeier“.

Alexander Rosen Hoffenheims Manager Alexander Rosen freute sich über den Transfer von Anthony Modeste nach China, weil Hoffenheim als ehemaliger Arbeitgeber beteiligt wird. „Da hat der Kollege Schmadtke hervorragend verhandelt“, sagte er: „Wir haben die ganze Zeit mitgefiebert. Für uns bedeutet das einen Reinerlös von mehreren Millionen.“

Carlo Ancelotti „In diesem Moment ist der Markt ein bisschen verrückt. Aber Bayern ist kein verrückter Club“, sagte Bayern Münchens Trainer beim Trainingsstart zu möglichen weiteren Neuzugängen in diesem Sommer.

Karl-Heinz Rummenigge „Mit diesem Transfer haben wir die Qualität unserer Mannschaft ohne Frage noch einmal erhöhen können“, sagte FC-Bayern-Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. Dem Vernehmen nach bezahlen die Bayern zehn Millionen Euro Leihgebühr für den Kolumbianer James. Die feste Verpflichtung 2019 würde 35 Millionen Euro kosten.

Auch Leihgeschäfte sind in Liga 2 sehr beliebt. Die teuersten Einkäufe sind bislang Stefan Kutschke und Paulo Otavio (beide FC Ingolstadt), Akaki Gogia (1. FC Union Berlin) sowie Cenk Sahin (FC St. Pauli), die jeweils zwischen 1,0 und 1,5 Millionen Euro gekostet haben.

Dabei setzt die zweite Liga ihr finanzielles Wachstum fort. Nach einem weiteren Rekordumsatz von 529 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2015/16 habe das deutsche Fußball-Unterhaus in den vergangenen fünf Spielzeiten ein jährliches Umsatzplus von rund acht Prozent erzielen können, teilte am Donnerstag die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte in ihrem 26. Jahresbericht der Fußball-Finanzen mit.

„Dies unterstreicht das stabile Fundament und den gesunden Wachstumskurs der Liga“, sagte Karsten Hollasch, Leiter der Sport Business Gruppe bei Deloitte. Anders als in der erste Liga, wo durch die konstanten Platzhirsche der finanzielle und sportliche Vorsprung auf Jahre und Jahrzehnte zementiert scheint, sorgt die Rotation im Unterhaus für breiteres Wachstum. Spannend wird zu beobachten sein, ob sich das organische Wachstum in die tieferen Ligen fortsetzt.