Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Überlebenswichtige Einnahmen

Bei allem Optimismus und Chancen wird sich allerdings erst noch zeigen müssen, wie sich die Einschnitte bei der TV-Übertragung auf Popularität und Strahlkraft der Liga auswirken. Denn beides hat unmittelbare Auswirkungen auf die wirtschaftliche Performance. Die Übertragungsrechte hat sich der Pay-TV-Sender Sky komplett gesichert. Zudem ist der Montagabend nicht mehr exklusiv der 2. Liga vorbehalten, fünfmal werden zu Wochenbeginn Erstligaspiele stattfinden.

Ein Segen ist die Saison jetzt schon für Kiel, Duisburg und Regensburg. Die drei Aufsteiger vereint das Ziel, den erneuten Absturz zu verhindern. Für Duisburg ist das ein Dauerthema. 2013 wurde den „Zebras“ wegen wirtschaftlicher Probleme die Zweitliga-Lizenz verweigert.

Die danach drohende Insolvenz konnte zwar durch einen Schuldenschnitt abgewendet werden, doch dem Aufstieg in die 2. Liga folgte 2016 via Relegation der sportliche Abstieg und nun das sofortige Comeback. „Es ist keine Selbstverständlichkeit, in so einer Phase zweimal aufzusteigen“, erklärte MSV-Sportdirektor Ivica Grlic.

Milliardengeschäft Bundesliga: Die Saison 2016/17 Umsatz-Ranking Borussia Dortmund vor Bayern München und Schalke 04: So lautet das Ranking in der Umsatztabelle für die Saison 2016/17. Der Grund: Sehr hohe Transfereinnahmen des BVB. Beide kommen auf Einnahmen von mehr als 300 Millionen Euro.

Gesamteinnahmen Die Bundesliga ist ein Milliardengeschäft. Pro Saison geht es um rund zwei Milliarden Euro. Davon entfallen auf die einzelnen Bereiche folgende Summen:

Platz 7: DFB-Pokal

Platz 6: Internationale TV-Gelder Diesen Bereich sehen die Klubs als Zukunftsmarkt. Mit rund 120 Millionen hat er ein beachtliches Niveau erreicht. Die größten Profiteure sind Bayern, BVB, Schalke und Leverkusen. Die Masse der Klubs erhält bloß 2,5 Millionen Euro aus diesem Topf.

Platz 5: Europa-Pokale Von Champions- und Europa League profitieren nur einige wenige Vereine. Um so beachtlicher ist der Gesamttopf mit rund 180 Millionen Euro.

Platz 4: Sponsoren Die wichtigen Geldgeber aus der Wirtschaft (Ausrüster, Trikotlieferanten und Stadionsponsoren) geben den Vereinen pro Saison mehr als 250 Millionen Euro. Der große Absahner ist Rekordmeister Bayern München mit rund 60 Millionen Euro.

Platz 3: Spielbetrieb Der BVB hat das größte Stadion und daher auch die höchsten Zuschauereinnahmen. Insgesamt kommen für die 18 Vereine rund 350 Millionen Euro zusammen.

Platz 2: Transfers Verkäufe von Spielern werden immer mehr zur wichtigen Einnahmequelle. Ligaweit ging es in der Saison 2016/17 um mehr als 430 Millionen Euro.

Platz 1: Nationale TV-Gelder Die wichtigste Einnahmequelle auf Sicht. Krösus ist Bayern München. Zwischen gut 20 und gut 40 Millionen Euro erhalten die Vereine. Insgesamt sind es mehr als 520 Millionen Euro für die Liga, was im Schnitt knapp 30 Millionen Euro pro Verein macht.

2011 hatte Grlic die Duisburger als Kapitän in ihr viertes DFB-Pokalfinale geführt. Doch Tradition schießt keine Tore, erst recht nicht, wenn die finanziellen Möglichkeiten äußerst begrenzt sind. Grlic und Gruew setzen daher auf Leidenschaft und ein schmerzerprobtes Publikum, das Rückschläge einzuschätzen weiß. Die Rückkehr in die Bundesliga wird beim deutschen Vize-Meister von 1964 als Fernziel genannt. „Wir arbeiten Schritt für Schritt, in der nächsten Saison geht es nur um den Klassenerhalt“, meinte Grlic.

Diese Sportarten greifen auf den Videobeweis zurück Basketball Seit 2014 können die Schiedsrichter in der Bundesliga ihre Entscheidungen selbst über einen Monitor am Kampfrichtertisch überprüfen und gegebenenfalls ändern. Die Situationen, die angeschaut werden können, sind genau festgelegt - unter anderem: ob ein erfolgreicher Korb ein Wurf für zwei oder drei Punkte war oder ob die 24-Sekunden-Uhr bereits abgelaufen war. Auch international und in der NBA ist der Videobeweis üblich.

Eishockey Technische Hilfsmittel beim Torentscheid sind im Eishockey Normalität. Bei strittigen Entscheidungen kann der Schiedsrichter in einer Spielunterbrechung den Videobeweis nutzen. Dem Unparteiischen werden verschiedene Videobilder vom Torschuss gezeigt. In der DEL sind daher Übertorkameras Pflicht. Bei TV-Übertragungen werden auch die Wiederholungen der seitlichen und hinteren TV-Kameras zurate gezogen. Über Fouls wird nicht entschieden.

Handball Bei der WM 2017 war erstmals offiziell der Videobeweis im Einsatz. Neben der Kontrolle, ob ein Ball hinter der Linie war oder nicht, können die Schiedsrichter auch checken, ob die Spielzeit bereits abgelaufen war, als ein Tor erzielt wurde. Auch bei groben Fouls, die übersehen wurden, können sie die Technik nutzen.

Hockey Bei Turnieren des Hockey-Weltverbandes FIH gibt es zwei Arten von Videobeweisen: „Umpire Referral“ und „Team Referral“. Ein „Umpire Referral“ darf ausschließlich von den Schiedsrichtern angefordert werden. Hier geht es darum: Ist ein Tor korrekt erzielt worden oder nicht. Beim „Team Referral“ kann per Video geklärt werden, ob zum Beispiel eine Strafecke oder ein Siebenmeter-Entscheid berechtigt ist. Jedes Team hat das Recht, den Video-Referee einzuschalten. War der Einwand berechtigt oder kann keine abschließende Klarheit erzielt werden, behält das Team sein Einspruchsrecht. Wenn nicht, ist dieses Recht verwirkt.

Tennis Das Hawk-Eye ist im Tennis sehr populär, sowohl bei Spielern als auch bei Zuschauern. Jeder Spieler hat pro Satz dreimal die Möglichkeit, das Hawk Eye zu befragen. Lag der Schiedsrichter falsch, behält der Spieler seine drei Einspruchsmöglichkeiten. Liegt der Spieler falsch, verliert er einen Versuch.

Leichtathletik In der Leichtathletik sind bewegte Bilder bei Protesten als Beweismittel zugelassen - allerdings normalerweise erst nach den Wettkämpfen. Dann berät eine Jury im sogenannten Technischen Informationszentrum des Stadions oder der Halle über den Protest. Neben Videos sind auch andere Beweismittel zugelassen.

Fechten Im Fechten ist der Videobeweis längst Alltag und gehört zum Standardprogramm wie Parade und Riposte. Ein Fechter kann je Gefecht grundsätzlich zwei strittige Situationen via Technik klären lassen. Fällt die Entscheidung zu seinen Gunsten aus, darf er das beliebig oft anwenden.

Golf Im Golfsport ist der Videobeweis stark eingeschränkt worden. Die Regelhüter der Dachverbände USGA und R&A reagierten im April 2017 auf den Fall Lexi Thompson. Damals war einem TV-Zuschauer des Turniers in Kalifornien aufgefallen, dass die US-Amerikanerin ihren zuvor auf dem Grün markierten Ball an einer falschen Stelle niedergelegt hat. Der übereifrige Fan meldete sich daraufhin bei der US-Damen-Tour LPGA, und Thompson bekam nachträglich vier Strafschläge aufgebrummt. Dadurch verpasste Thompson ihren zweiten Major-Sieg. Nun werden Regelverstöße, die unter normalen Umständen nicht mit bloßem Auge zu sehen gewesen wären, nicht mehr per Videobeweis geahndet.

Die Etablierung unter den 36 besten Mannschaften in den deutschen Ligen ist für den MSV aus finanzieller Sicht von existenzieller Bedeutung. „Die Einzigen, die an der 3. und 4. Liga Spaß haben, sind die Insolvenzverwalter. Wir haben nach insgesamt drei Spielzeiten in der 3. Liga unsere finanziellen Reserve aufgebraucht“, erläuterte Präsident Ingo Wald bereits im Zuge der Aufstiegsfeierlichkeiten.

Damit der Klub sich durch TV-Gelder und Sponsoreneinnahmen wirtschaftlich konsolidiert, hält Wald einen dauerhaften Verbleib mindestens in der 2. Liga für alternativlos: „Wir werden uns stabilisieren, können aber keine großen Sprünge machen.“ Es muss nicht immer heißen „so wie einst Real Madrid“. Manchmal ist es schon erstrebenswert, wie einstmals Meppen zu sein.